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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.08.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Vicdansız akraba isyan ettirmişti! Yeni gelişme...

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Vicdansız akraba isyan ettirmişti! Yeni gelişme...

Çankırı'da yasal varisi dayısı tarafından evin bodrumunda bakılan engelli kadın, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

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  • Evin bodrumunda yaşayan engelli kadına şefkat eli
  • Evin bodrumunda yaşayan engelli kadına şefkat eli
  • Evin bodrumunda yaşayan engelli kadına şefkat eli
  • Evin bodrumunda yaşayan engelli kadına şefkat eli
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bayramören ilçesine bağlı Dalkoz köyünde babası ve annesi öldüğü için 17 yıldır yasal varisi olan dayısı Metin Umar tarafından evin bodrumunda bakılan Ayşe Gülen'in (57) durumundan haberdar olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli kadını bulunduğu yerden alarak Eldivan Zihinsel Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirdi.

Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, engelli bir vatandaşın dayısı tarafından evin bodrumunda uygunsuz şekilde bakıldığı ihbarı üzerine jandarmanın köyde incelemede bulunduğunu söyledi.

Konunun jandarma tarafından kendilerine intikal ettirildiğini belirten Yıldırım, "Anne ve babasının ölmesi üzerine zihinsel engelli Ayşe Gülen'e dayısı Metin Umar varis olarak tayin ediliyor. Kışın Ankara'da kalıyorlar, yazın ise Bayramören'in Dalkoz köyünde yaşıyorlar. İhbar üzerine jandarma olay yerine giderek incelemede bulunuyor. Jandarma ardından durumu bize bildirdikten sonra meslek elemanı arkadaşlarımız 5 Ağustos'ta köye giderek durum tespiti yaptı." diye konuştu. 

Tespit sırasında Gülen'in kaldığı yerin fotoğraflandığını belirten Yıldırım, kadının evin bodrum katında kaldığının tespit edildiğini anlattı.

"Gerçekten hoş olmayan, çirkin bir durumdaydı." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bakımsız, bazı bölümleri zannedersem brandayla kapatılmış bir yer. Üzerinin de kilitlendiği bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Bu ortam sağlıklı bir durumda değildi. Bunun üzerine arkadaşlarımız gerekli sosyal incelemelerini yaptıktan sonra engellimizi alarak Eldivan Zihinsel Engelli ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Şu anda bu engellimiz o çirkin, nezih olmayan, bırakın bir insanı, bir hayvanın bile barınamayacağı bir ortamdan pırıl pırıl bir devlet kuruluşuna geldi.

İnşallah bundan sonraki hayatını da burada devam ettirecek."

"DEVLETİMİZİN ŞEFKATLİ KOLLARINA TESLİM EDİLDİ"

Ayşe Gülen'e artık devletin bakacağını ifade eden Yıldırım, "Devletimizin şefkatli kollarına teslim edildi, kendisi gayet mutlu. Dayısı hakkında adli soruşturma başlatıldı." diye konuştu.

Vatandaşların bu konularda hassas olması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde yapılan ihbarla engelimizin insanlık onuru ve haysiyetine yakışmayan bu durumu ortadan kaldırdık. Burada vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Bu ve benzer durumlara şahit olduklarında ihbarda bulunmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Gülen'in köydeki odası ile şu anda kaldığı merkezin fotoğraflarını gazetecilerle paylaştı.

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