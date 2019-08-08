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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Yaşlı kadın bu halde bulundu! Ahırda tutuyorlardı…

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Yaşlı kadın bu halde bulundu! Ahırda tutuyorlardı…

Anne babası hayatta olmayan zihinsel engelli Ayşe Gülen’in (57), vasi olarak atanan dayısı Metin U. tarafından kapısı kilitli bir ahırda tutulduğu ortaya çıktı. Gülen’in babasında kalan evin kirasını ve yetim maaşı ile Gülen adına ÖTV’siz engelli otomobili alan dayı Metin U. ve eşi Şerife U. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarma görevlileri, Gülen’i kamuya ait bir rehabilitasyon merkezine yerleştirdi. Gülen’in dayısı ve yengesi hakkında da soruşturma başlatıldı.

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  • Yaşlı kadın bu halde bulundu Ahırda tutuyorlardı…
  • Yaşlı kadın bu halde bulundu Ahırda tutuyorlardı…
  • Yaşlı kadın bu halde bulundu Ahırda tutuyorlardı…
  • Yaşlı kadın bu halde bulundu Ahırda tutuyorlardı…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AYŞE Gülen Çankırı’nın Bayramören ilçesine bağlı Dalkoz köyünde dünyaya zihinsel engelli olarak geldi. Yüzde 70 engelli raporu olan Gülen 2 yaşındayken annesi Güllü’yü kaybetti. Baba ikinci kez evlenen Gülen bir süre de üvey anne ile yaşadı. 20 yıl kadar önce de baba Rasim Gülen vefat etti. Üvey anne de başka biri ile evlenince Gülen bir başına kaldı.

KİRAYI DA YETİM MAAŞINI DA ALDI

Mahkeme kararı ile Gülen’in dayısı Metin U. vasi olarak atandı. Vasilik kararı sonrası dayı Metin U., Gülen’e babasından kalan 2 bin liralık yetim aylığı ve Ankara’daki dairenin 800 liralık kirasını almaya başladı. Metin U., kendi kullanımı için, bir de Gülen adına ÖTV’siz bir otomobil de aldı.

İHBAR DOĞRU ÇIKTI

Geçen 4 Ağustos akşamı da Bayramören İlçe Jandarma Komutanlığı’na bir kişi telefonla ihbarda bulundu. Bu kişi, jandarma görevlisine Ayşe Gülen’in günlerdir kapısı kilitli bir ahırda tutulduğunu bildirdi. Jandarma görevlileri hızla köye ulaştı. Belirtilen adrese gidildi. Telefon ihbarında söylendiği gibi ahırdan bozma yerin kapısının kilitli olduğu görüldü. Kilitli kapı açıldığında ise Gülen’in bir başına yatağında olduğu görüldü.

Jandarma ekipleri ilk olarak Çankırı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile temasa geçti. Gülen, zihinsel engellilere hizmet verilen bir rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

KAYBOLMASIN DİYE…

Öte yandan savcılık kararı ile Metin U. ve eşi Şerife U. ise gözaltına alındı. “Kişiyi hürriyetinden alıkoyma”, “eziyet” suçlaması yapılan U. çifti ise verdikleri ifadede özetle “Kendisi zarar görmesin ve kaybolmasın diye burada tutuyorduk. Tedbir amaçlı böyle bir yola başvurduk” dedi. U. çifti tutuklama talebi ile sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. U. çifti ile ilgili soruşturma süreci ise devam ediyor.

KOKUDAN KENDİMİ DIŞARI ZOR ATTIM

Dalkoz Köyü muhtarı Yılmaz Atabek, jandarma ekiplerinin köye gelmesi ile birlikte Ayşe Gülen’in yaşadığı yeri gördüğünü belirterek “Tutulduğu yer gerçekten çok kötüydü. Kokudan kendimi dışarıya zor attım. Böyle bir yerde tutulduğundan haberim yoktu. Vasi olarak atanan dayısının, Ayşe Hanım adına engelli aracı aldığı bilgisi de doğru” dedi.

AV. AYHAN: ZİMMET SUÇU DA VAR

Konuyu takip eden isimlerden Av. Gözde Ayhan, “Ortada bir dizi suç var. Ayşe Gülen 20 yıla yakın bir süredir işkence hayatı yaşıyor. Köylülerden aldığımız bilgiler de soruşturma dosyasının detaylarını teyit ediyor. Ayrıca burada, vasi görevinin kötüye kullanılması sebebiyle zimmet suçu da söz konusu… Şüphelilerin tüm malvarlıklarına özellikle de Ayşe Gülen’in geliri ile yaptırılan villaya ve Gülen’in engelli hakkı ile alınan lüks otomobile de hızla tedbir konulmasını talep edeceğiz” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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