Vicdan göçük altında: Soma davasında yiten her 1 can için en fazla 1 aylık ceza

13 Nisan 2015 yılında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan 5’i tutuklu 51 sanıklı Soma davasında mahkeme heyeti dün kararını açıkladı. Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, maden mühendisi ve işletme müdür yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca, Can Gürkan hakkında 3 yıl süreyle madencilik faaliyetlerinde bulunmama cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık’a 10 yıl 10’ar ay, yönetim kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın’a 8 yıl 4’er ay ve Murat Bodur’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında şirketin patronu Alp Gürkan’ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.

FEYZİOĞLU: ‘KATLİAMIN KARŞILIĞI BİR CEZA ÇIKMADI’

Kararın açıklanmasıyla sinir krizi geçiren aileler ve bazı avukatlar daha yüksek ceza beklediklerini söyledi. 29 yaşındaki oğlu Bilal Malkoç’u maden faciasında kaybeden Fatma Malkoç, “Susmayacağız. Toprağın altına girene kadar evladımın hakkını arayacağım. Ben her ölen kişi için ceza istiyordum” dedi. Ayşenur Malkoç da, “Bize bugün bir 13 Mayıs daha yaşattılar. Bugün de öldürdüler bizi” sözleriyle karara tepkisini gösterdi.

Karar sonrası açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu şunları söyledi: “Cumhuriyet savcısı aylarca esas hakkında mütalaa vermekten imtina etti. Daha sonra haziran ayında hükmü başından beri vermek üzere duruşmayı takip eden hakimlerin tayinleri çıktı. İnsanlar hükümden önce güvendikleri mahkeme heyetinin son anda görevden alınmasına isyan ediyorlar. Adaletin işleyişine normal dışı bir müdahale oldu. Sonucun adaletli olup olmadığı tartışmasına girmek istemiyorum. İstinafı var, temyizi var. Biz tabii ki yasal yolları takip edeceğiz. İddianame kasten adam öldürmektendi. Yeni savcı tarafından verilen esas hakkında mütalaa ise taksirle adam öldürmek diye hafifletildi. Mahkeme de kasten adam öldürmekten ceza vermedi. Eğer kasten adam öldürmekten ceza verseydi, ölen 301 kişi için ayrı ayrı adam öldürme cezaları verilip hepsi toplanacaktı. Fakat taksirle adam öldürmekten ceza verildiğinde tek ceza veriliyor. Burada taksir olamayacak kadar ağır kusurlar var. Bir otobüs kazasında 15 kişi ölseydi de bu ceza çıkardı. 301 kişinin ölümü bir katliam. Katliamın karşılığı bir cezanın çıkmadığını düşünüyoruz.”

HSYK’YA YÜRÜYÜŞ

Kararın ardından faciada çocuklarını kaybeden annelerin Ankara’ya HSYK önüne yürüyüş başlatacakları öğrenildi. Kesintili ve duraklar halinde olacak yürüyüşün (perşembe) bugün Soma Madenci Şehitliği önünden kazanın meydana geldiği saat 15.03’te başlayacağı kaydedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetmişti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, 2 Mart 2015 tarihinde hazırlanan iddianamede tutuklu 8 kişi için, ‘olası kastla öldürme’ suçundan 301 kez 20-25 yıl, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istenmişti.

AVUKATI AĞLATTI

Davanın avukatlarından İzmir Barosu üyesi Hatice Aslan Atabay, karara madenci yakınları kadar üzüldü. Duruşmadan ağlayarak çıkan Atabay’ı meslektaşları, sakinleştirmeye çalıştı.