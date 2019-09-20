VGM burs başvuruları devam ediyor! VGM bursu başvuru şartları neler?
Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 eğitim dönemi için burs başvurusu sürecini geçtiğimiz günlerde başlattı. 'Ortaöğrenim Bursu' ve 'Yükseköğrenim Bursu' olarak iki kategoride verilen burslar için başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, VGM bursu başvuru şartları neler? VGM burs başvuruları ne zaman bitecek?
Yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız burs veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bu yılki başvurular için süreci, eğitim döneminin başlamasıyla birlikte açtı. İnternet üzerinden online şekilde yapılacak başvuruların ne zaman biteceği de belli oldu. İşte, 2019 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları hakkında tüm ayrıntılar...
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen 'Ortaöğrenim Bursu' ile üniversite öğrencilerine verilen 'Yükseköğrenim Bursu' için başvurular başladı. Söz konusu burslar için başvurular ' www.vgm.gov.tr' internet adresi üzerinden alınacak.
Ortaöğrenim bursu için başvurular; 09 Eylül - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğrenim bursu için başvuru tarihleri ise 15 Eylül - 30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.
ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
VGM'DEN ADAYLARA "BAŞVURU" UYARISI
VGM, burs başvurularının doğru bir şekilde yapılabilmesi için adaylara bazı uyarılarda bulundu. Adaylara; başvuru kılavuzlarını mutlaka okumaları ve sosyal medyadaki VGM bursu ile ilgili sahte sayfa ve hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu. VGM'nin uyarılarının tamamı şöyle;
"Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.
Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.
Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Başvuru süreleri içerisinde tekrar tekrar başvuru formuna girerek beyan edilen bilgileri güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.
Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde talep edilen belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmemesi gerekmekte olup aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.
Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır."
BURS MİKTARI NE KADAR?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
KİMLER BURS BAŞVURU YAPABİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
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