VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız burs veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Sekiz ay üzerinden, aylık 250 lira olarak verilen burslar için başvuruların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bu kapsamda beklenti içinde olanların merak ettiği konu oldu. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hak kazanmaları halinde aylık 250 TL maddi destek alacak olan öğrenciler, VGM'nin sonuçları açıklayacağı tarih hakkındaki sorgulamalarına hız verdi. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrencilerin yararlanabileceği VGM bursları için bekleyiş sona ermek üzere. İşte, konuya ilişkin detaylar...
VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıkladığı burs sonuçlarının değerlendirmeye alınacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek. Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek. Sonuçlar hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
BURS ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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