Vetolu isimler tekrar gelecek
CHP’de, Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) kabul edilen listede yer almasına rağmen Parti Meclisi’ndeki (PM) oylamada adaylığı iptal edilen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar gibi bazı isimler yeniden oylamaya sunulacak.
CHP’de hafta sonu yapılan PM toplantısının ardından gözler gelecek hafta yapılması beklenen toplantıya çevrildi. PM toplantısında 286 adayın belirlenmesi bekleniyor. İstanbul’un Maltepe, Küçükçekmece, Şişli, Beyoğlu ve Silivri ile İzmir’in Bayraklı ve Buca ilçelerinin adayları da açıklanacak.
KILIÇDAROĞLU’NA YETKİ
Hafta sonu yapılan PM toplantısında İstanbul’un Silivri ilçesi, Muğla’nın Bodrum ilçesi, İzmir’in Bayraklı ve Buca ilçeleri adayları yeterli oyu alamamıştı. Kadıköy ilçesi için yapılan oylamada ise Şerdil Dara Odabaşı 29 ret oyuna karşılık 30 kabul oyu almıştı. Muhaliflerin, Odabaşı’nın 31 olan salt çoğunluk oyunu yakalayamadığı için oylamanın geçersiz sayılmasını talep etmesi bekleniyor. 2 Şubat’taki PM toplantısında İstanbul’un Silivri ilçesi Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile İzmir’in Bayraklı belediye başkan adayı Cevat Durak’ın isimlerinin yeniden oylamaya sunulacağı bildirildi. Bazı ilçe ve beldelerin adaylarının belirlenmesi konusunda Kemal Kılıçdaroğlu’na yetki verileceği öğrenildi.
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