Veterinerde ilaç kaosu

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Şubat 2018 itibariyle son hali yürürlüğe giren ‘Veteriner Hekim E-Reçete Talimatı ve Uygulama Kılavuzu’ başlığıyla yeni bir düzenlemeye imza attı. Düzenleme, veteriner hekimlerin verdiği beşeri yani insanlarda da kullanılan ilaçların elektronik ortamda düzenlenmesi ve e-reçete sistemine geçilmesi temeline dayanıyor. Uygulamanın temel amacı özellikle büyükbaş hayvanlar üzerindeki yanlış antibiyotik kullanımlarını engellemek. Ancak veterinerler uygulamaya tepkili. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan’a göre, düzenlemedeki temel sorun, yaptırımın gıda değeri taşıyan hayvanlarda ilgili sorunları önlemeye yönelik olmasına rağmen evcil hayvanları da kapsaması.



DAKİKALARLA YARIŞ

Merkezi noktalarda klinikleri bulunan veteriner hekimlerin birçoğu uygulamanın acil müdahalelerde sorun çıkaracağı görüşünde. Veteriner hekim Hüseyin Yenilmez, durumu şu sözlerle anlatıyor: “Düşünün, bir sokak hayvanına çarptınız ya da kendi evcil hayvanınız kritik bir durumda. Size önce elektronik ortamda reçete yazacağım, siz uygun bir eczane bulacaksınız, ilacı temin edeceksiniz ve müdahale edeceğiz. Kimi zaman dakikalarla yarışan hekimler için uygulama hiç pratik değil. Ayrıca bir de gece vakti yaşanacak acil bir durumda eczane bulma konusu gibi fiili imkânsızlıklar yaşanacak.” Veteriner hekim Aslı Türkel de “İnsanlar için kullanılan sıvı desteği için gerekli serum, kan durdurucu, tiroid ilaçları, mide koruyucular, adrenalin ve hatta kemoterapi ilaçları aynı zamanda hayvanların tedavisinde de kullanılmakta. Bu ilaçların kliniğimizde olmaması işlerin tümünü aksatacak” diyor.



SOKAK HAYVANLARI NE OLACAK?

İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, eczacılara yeni yönetmelikle ilgili bilgilendirme yapılmadığını söyledi: “Eczacılar Odası ile yaptığımız görüşmelerde, duyuru yapıldığını ancak ayrıntılı bilgi verilmediğini gördük. E-reçete ile ilaç satışının mümkün olması için, öncelikle eczanelerin, Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlükleri’ne, tedariki uzun sürecek bir sürü belge ile başvurmaları gerekiyor. E-reçete sistemine kaydolmayan eczaneden hayvan için beşeri ilaç temini mümkün değil. Kliniklere götürdüğünüz her hayvan, götürenin TC kimlik numarasına kaydedilecek. Yani üzerine zimmetlenecek. Peki ama yardımseverlik için tedavi ettirdiğimiz sokak hayvanları ne olacak? Bu durumda hayvanın tedavisi sonrası kim mesuliyet almak ister?”



BAKANLIK: SORUN YARATMAZ

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Hürriyet’e yapılan açıklamaya göre e-reçete sisteminde köpek ve kedi gibi evcil hayvanlar, sahiplerinin TC kimlik numaralarıyla kaydediliyor. Açıklamada sokak hayvanları içinse “Sisteme hayvanın bulunduğu belediyelerin vergi kimlik numaraları üzerine tanımlanarak sahipsiz hayvanların reçeteleri düzenlenmektedir” denildi. İlaç teminiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmasının öngörülmediği de belirtildi.