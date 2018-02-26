Vergi Dairesine bombada da şüpheli

Savcılık, Müslim’in sanık olduğu Merasim Sokak ve Güven Park patlamalarına ilişkin açılan davaların iddianameleri, yöneltilen suçlamaların özeti ve yakalama kararlarından oluşan dosyayı önceki gün Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Dosyada, Ankara Vergi Dairesi’ndeki patlamaya ilişkin olarak aralarında Müslim’in de bulunduğu PKK yöneticileri hakkında yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı da yer aldı. Soruşturma kapsamında Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararda şöyle denildi:

TUTUKLAMA KARARI GEREKTİ

“Şüphelinin uzun süredir yurtdışında bulunduğu ve terör örgütünün önde gelen sorumlularından olduğu anlaşılmaktadır. Bu şüpheli hakkında gazete ilanı ve kapılarına yapıştırmak suretiyle mahkemeye, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na müracaatlarını beklemek muhaldir. Yurtdışında olan suçluların yakalanabilmesinin tek yolu olan İnterpol vasıtasıyla yakalanmada bilindiği üzere İnterpol tarafından şüpheli hakkında mutlaka tutuklama kararı istendiği dikkate alınarak; Hâkimliğimce bu şüpheli hakkında silahlı terör örgütü sorumlusu olması, uzun süredir ülkemiz dışında olup bu zamana yakalanmaması, tutuklamayı gerektirecek deliller bulunduğu ve üzerine atılı suçların katalog suçlarından olması dikkate alınarak yokluğunda tutuklama kararı vermek gerekmiştir.”