Müslim’e iade talebi... Karar bugüne kaldı

ÇEKYA’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim’in dünkü duruşması bugüne ertelenirken Çekya basınında ‘takas’ iddiaları çıktı.

Çekya basınında Salih Müslim’in Türkiye’de terör örgütü PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye üye oldukları gerekçesiyle Kasım 2016’da Şırnak’ta yakalanan Çekya vatandaşları Marketa Vşelihova ve Miroslav Farkas ile takası konusunun ele alındığı haberlerine yer verildi. Rusya’nın resmi TASS ajansı ile Çekya’da yayınlanan Aktuel gazetesinin haberine göre dün sabah Çekya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mihaela Lagronova yaptığı açıklamada Türk Dışişleri Bakanlığı ile takas konusunu görüşmeye hazır olduklarını söyleyerek, “Ancak bu süreçle ilgili nihai mercii Çekya Adalet Bakanlığı’dır” dedi.

SAVCI İNCELEME SÜRESİ İSTEDİ

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı ise Prag Savcılığı’nın Salih Müslim’e ilişkin dosyayı inceleyeceğini, bu nedenle duruşmanın bugün yapılacağını söyledi.

Hürriyet’e konuşan Bigalı şu bilgileri verdi: “Adalet Bakanlığımız gerekli belgeleri gönderdi. Bugün (dün) mahkeme yapılacaktı. Ancak dün (önceki gün) pazar olduğu için savcı geçici tutuklama talebini okuyamadığını belirtip süre istedi ve mahkeme yarına (bugüne) kaldı.

Mahkeme kamuya açık değil. Dolayısıyla büyükelçilik olarak mahkeme salonuna girip izleyemeyeceğiz. Ancak konuyu çok yakından takip ediyoruz. Mahkeme ya tutuklama verecek ya da serbest bırakacak. Bizim talebimiz tutuklanması ve iade edilmesi yönünde. Tutuklanma talebi çıkarsa Avrupa sözleşmelerine göre 40 gün süreyle tutuklu kalabilir. (Türkiye’de tutuklu iki Çek vatandaşının Müslim’le takas edileceği iddiaları) İkisi birbirinden tamamen farklı konular. Bu iddialar asılsız. Bizde böyle bir bilgi yok.”

DOSYASI PRAG’A GÖNDERİLDİ

HÜKÜMET Sözcüsü Bekir Bozdağ, PYD eski eşbaşkanı Salih Müslim’in Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanmasıyla ilgili, “Türkiye olarak talebimiz, terör örgütünün yöneticisi, elebaşı olan ve halen Türkiye’ye karşı terör faaliyetleri içerisinde bulunan Salih Müslim’in, aramızdaki hukuk gereği Türkiye’ye iade edilmesinin sağlanmasıdır” dedi. NTV’de soruları yanıtlayan Bozdağ, özetle şunları söyledi: “(Salih Müslim’in yakalanması) Hakkında kuvvetli deliller var. Son Avrupa seyahati sırasında Çekya’ya uğradığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol’ü doğrudan Çekya İnterpolü’nden talep etti. Geçici olarak yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde Türkiye’ye iadesi talebini muhataplarına iletti. Adalet Bakanlığı, hazırlıklarını tamamladı ve dosya dün (önceki gün) Çekya adli makamlarına iletildi. Umarız olumlu bir karar çıkar. Suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi’ne Türkiye ve Çekya taraf. Her iki ülkeyi de bağlamaktadır. ”

SEFER GÖREV EMRİ OLANLARA İHTİYAÇ YOK

BAŞBAKAN Yardımcısı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sefer görev emri olanlar hazır olsun” ifadesi sorulunca da şu yanıtı verdi: “Afrin’e sefer görev emri olanların gitmesine şu anda ihtiyacımızın olmadığını da Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasının içerisinde açıklıyor. Kendi açıklamasının içinde olduğu gibi, şu anda sefer emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.” (ANKARA)





TERÖR SUÇUNDAN 6’ŞAR YIL CEZA

SALİH Müslim’in takasında kullanılacağı iddia edilen iki Çekya vatandaşının Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye’ olma suçundan 6 yıl 3 ay ceza aldığı anlaşıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, “sanıkların YPG terör örgütü yapılanması ile iradi olarak kurdukları bağ ve örgütün amaçları doğrultusunda içerisinde silahlı faaliyet gösterip kod isimler de kullanmak suretiyle silahlı terör örgütüne üye oldukları anlaşılmıştır” denildi.

Dava dosyasına göre, halen Van Cezaevi’nde bulunan Çekya vatandaşları Miroslav Farkas ve Marketa Vselichova 13 Kasım 2016 tarihinde Habur Sınır kapısından Irak’a geçiş yapacakları sırada yakalandı. Sosyal medyada YPG ile dayanışma içeren paylaşımlarda bulundukları belirlendi. Yapılan aramada ise Miroslav Farkas’ın üzerinde bulunan 2 adet ajandadan birinin arka sayfasında ‘Heval Azad Facebook, Jayson Azad’ ve ‘Apex Pulsar Battery Pach 100 Dolar Karım Franceshı’ ibaresinin yazılı olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede ‘battery pach’ ibaresinin keskin nişancı tüfeğinin bataryası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki Çek vatandaşı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 15 Kasım 2016 tarihinde tutuklandı. (Mesut Hasan BENLİ / ANKARA)