Vekillikleri düştü

Anayasa gereği seçilmeye engel suçlardan hüküm giyen iki HDP’linin milletvekilliği, Başbakanlık yazısının okunmasıyla doğrudan sona erdi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, “Burada bulunmamız gereken, yüzümüze okunması gereken bir karar yoktur. Halk onları seçmiştir ve bundan sonra da aynı şekilde kendi vekillerini seçecektir” diyerek karar okunmadan önce grubuyla Genel Kurul’u terk etti.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “TBMM iradesine dışarıdan bir müdahale var. Bu kararlar bir iradenin işine geldiğinde Genel Kurul’da okutuluyor, işine gelmediğinde okutulmuyorsa, bu her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise kesinleşen yargı kararları üzerine işlem yapıldığını söyledi. Genel Kurul’daki son kararla, milletvekilliği düşürülen HDP’lilerin sayısı 11’e yükseldi.