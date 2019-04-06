Vekiller sandık nöbetinde
Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz sürecinin 13 Nisan’a kadar devam etmesi nedeniyle Meclis de çalışma takvimini 16 Nisan’a göre ayarladı. Sandıklarda yeni sayım işlemlerinin sonucunda itirazların noktalanacağı güne kadar milletvekilleri seçim bölgelerinde olacak.
MİLLETVEKİLLERİNİN, gece de devam eden sayımlarda nöbet tutmaları nedeniyle Meclis Genel Kurulu gelecek hafta da açılmayacak. Karar tüm partilerin ortak görüşüyle alındı. Ancak Genel Kurul’da daha önce alınan tatil kararı olmadığından gelecek haftaki üç oturumda da ‘aç-kapa’ yöntemi uygulanacak. Genel Kurul dün de Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında açıldı ve ‘Başkanlık Divanı oluşmadığından’ kapandı. Yerel seçimle ilgili resmi sonuçların açıklanmasının ardından partilerin 16 Nisan Salı günü grup toplantılarını yapması ve aynı gün Genel Kurul’un çalışmaya başlaması planlanıyor.
EK GÖSTERGE, ASKERLİK MODELİ
Meclis’in yeni dönemde ilk iş olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca çalışması yapılan personel rejimini ele alması bekleniyor. Kamuda bazı meslek gruplarının 3600 ek göstergeye ilişkin talepleri de bu genel çalışma içinde değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanlığı’nca kapsamlı çalışması yapılan yeni askerlik modelinin de milletvekillerinin teklifi halinde bu ay Meclis’e sunulması planlanıyor. 3, 6, 9 ve 12 aylık dilimler şeklinde hazırlanan yeni askerlik sistemi, sözleşmeli erlikten astsubaylığa geçişe kadar farklı seçenekleri içeriyor.
EKONOMİ VE YARGI PAKETİ
Meclis’in bahar çalışmasında bazı reform düzenlemelerini de gündemine alması bekleniyor. Meyve-sebze piyasasını yeniden düzenleyecek olan Hal Yasası ile 2019 - 2023 yıllarını kapsayan 11. Ulusal Kalkınma Planı kapsamında bazı teklifler ile yargı reformu Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Bu çerçevede, gelir ve kurumlar vergisi yasalarını tek disiplinde toplayacak vergi reformu planlanıyor. Kıdem Tazminatı Fonu ve perakende sektörüne ilişkin yasa da Meclis’e sunulacak ekonomik paketlerin arasında planlanıyor. Yargı reformu paketinde, Ceza İnfaz Yasası ile nafaka düzenlemelerinin olması bekleniyor. İnfaz şartlarında paraya çevrilen adli para cezalarının yeniden düzenleneceği belirtildi. Cezanın ağırlığına göre bazı suçluların cezaevinde yattığı süre artabileceği gibi, hırsızlık, uyuşturucu, terör, kadın cinayeti, çocuğa cinsel istismar cezalarında artışlar yapılması bekleniyor.
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