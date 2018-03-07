Ve tarih belli oldu! Tanklara montajÄ±na baÅŸlanÄ±yorâ€¦

Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± gibi devam ettiÄŸini belirterek, "HiÃ§bir gecikme yok. ÅžartlarÄ±n uygun olmasÄ± durumunda kÄ±sa zamanda daha fazla sonuÃ§ alÄ±nacak geliÅŸmeler olacak." dedi.

Canikli, AA muhabirinin, TSK tarafÄ±ndan hudutlar ile bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak iÃ§in 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"na iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â Â Â Â Â

HarekatÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸini vurgulayan Bakan Canikli, "HiÃ§bir gecikme yok. ÅžartlarÄ±n uygun olmasÄ± durumunda kÄ±sa zamanda daha fazla sonuÃ§ alÄ±nacak geliÅŸmeler olacak." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Cinderes bÃ¶lgesinin temizlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Afrin merkezinin de kuÅŸatÄ±lmasÄ±na kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Canikli, bu sÃ¼reÃ§te ilÃ§e merkezindeki sivillerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgeden ayrÄ±lacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik beklentilerini dile getirdi.Â Â Â Â Â

TSK'nin, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 100'den fazla yerleÅŸim yerini terÃ¶ristlerden temizlediÄŸine dikkati Ã§eken Canikli, "Bu sÃ¼reÃ§te tek bir sivil kayÄ±p bile yaÅŸanmadÄ±. Bu durum TSK'nin harekata gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zeni anlatmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli. Bu, her Ã¼lkeninÂ baÅŸarabileceÄŸi bir konu deÄŸildir.

Â BÃ¶lgedeki diÄŸer operasyonlar bunun en Ã¶nemli gÃ¶stergesidir, kanÄ±tÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

"TSK, PRANGALARINDAN KURTULDUKÃ‡A DAHA DA GÃœÃ‡LENÄ°YOR"Â Â Â Â Â

Canikli, harekatÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir koordinasyon iÃ§inde devam ettiÄŸini aktararak, "Lojistikten saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na kadar her ÅŸey bÃ¼yÃ¼k bir uyum iÃ§inde seyrediyor." dedi.Â Â Â Â Â

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda gerekli eÄŸitimleri alan askerlerin, birliklerle birlikte alanda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Canikli, olasÄ± durumlarda ilk mÃ¼dahalelerin hemen yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ardÄ±ndan tÃ¼m imkanlarÄ±n bulunduÄŸu hastanelere sevk edilen yaralÄ±larÄ±n tedavilerine devam edildiÄŸini anlattÄ±.Â Â Â Â Â

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda kullanÄ±lan mÃ¼himmat, araÃ§ gereÃ§ konusunda da herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Canikli, "Yerli silah ve mÃ¼himmatlarÄ±n etkisi alanda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleri, Ã§ok namlulu roketatarlar, roketler... BunlarÄ±n hepsinin etkisi sahada gÃ¶rÃ¼ldÃ¼." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle TSK'den Ã§ok sayÄ±da ihracÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Canikli, "TSK, prangalarÄ±ndan kurtuldukÃ§a daha da gÃ¼Ã§leniyor." dedi.Â Â Â Â Â

"Ä°LKELÄ° DÄ°PLOMASÄ°" ANLAYIÅžIÂ Â Â Â Â

Nurettin Canikli, baÅŸarÄ±yla devam eden harekata uygun bir diplomasiyi de hayata geÃ§irdiklerini belirterek, "Sahadaki kazanÄ±mlarÄ±mÄ±za uygun ilkeli bir diplomasiyi kullandÄ±k, kullanmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

Harekatla ilgili birÃ§ok Ã¼lkeyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerine iÅŸaret eden Canikli, ÅŸubatta BrÃ¼ksel'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda yabancÄ± bakanlarÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n harekata iliÅŸkin herhangi bir eleÅŸtiride bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu durumda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri etkili diplomasinin Ã¶nemli payÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getiren Bakan Canikli, harekatÄ±n baÅŸÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dezenformasyonun da kurumlar arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len etkili iletiÅŸim sonucu etkisiz hale getirildiÄŸini bildirdi.Â Â Â Â Â

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) gÃ¼Ã§lerinin Ã¶nemine dikkati Ã§eken Canikli, Ã–SO kuvvetlerinin TSK unsurlarÄ±yla uyum iÃ§inde hareket ettiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â Â Â Â Â

Hatay'a dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette TSK personelinin yanÄ± sÄ±ra hastanede tedavi gÃ¶ren yaralÄ± Ã–SO Ã¼yelerini de ziyaret ettiÄŸini hatÄ±rlatan Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "Ã–SO'dan yaralÄ±lara 'Bir isteÄŸiniz var mÄ±' diye soruyoruz. Sadece TÃ¼rkiye'ye dua ve teÅŸekkÃ¼r ediyorlar. YaralÄ±lardan biri iyileÅŸip tekrar harekata katÄ±lmak istediÄŸini belirtti. Bunlar Ã¶nemli." dedi.Â Â Â Â Â

TANKLARA "PULAT" KORUMASIÂ Â Â Â Â

ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen PULAT Aktif Koruma Sistemi'ne yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda son aÅŸamaya gelindiÄŸini bildiren Canikli, "PULAT sisteminin ay sonu, nisan baÅŸÄ±ndan itibaren Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan tanklara montajÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â Â Â Â Â

Sistemin, ASELSAN tarafÄ±ndan sÄ±fÄ±rdan Ã¼retildiÄŸini aktaran Canikli, "YakÄ±n mesafe atÄ±ÅŸlarÄ±nda bile tanklara koruma saÄŸlayabiliyor. Ekiplerimiz sahaya giderek yerlerinde montaj faaliyetlerini gerÃ§ekleÅŸtirecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Â Â Â Â

Canikli, sistemin yalnÄ±zca tanklarla sÄ±nÄ±rlÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ±, ilerleyen zamanlarda diÄŸer zÄ±rhlÄ± araÃ§lara da monte edilebileceÄŸini kaydederek, "PULAT, TÃ¼rk savunma sanayi iÃ§in dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

FARKLI TÄ°PTE ZIRHLI ARACA UYGULANABÄ°LÄ°YORÂ Â Â Â Â

PULAT Aktif Koruma Sistemi, sahip olduÄŸu yÃ¼ksek teknoloji radarla platforma yÃ¶nelmiÅŸ tehditleri tespit edebilme, ardÄ±ndan "fiziksel imha" yeteneÄŸiyle tehdidi platforma Ã§arpmadan Ã¶nce uygun zaman ve mesafeden etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip bulunuyor.Â Â Â Â Â

Gerek yakÄ±n mesafeden fÄ±rlatÄ±lan tanksavar roketlerine gerekse uzak mesafeden fÄ±rlatÄ±lan gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar fÃ¼zelerine karÅŸÄ± modÃ¼l yerleÅŸimine baÄŸlÄ± olarak her yÃ¶nÃ¼ kapsayan 360 derecelik tam bir koruma kalkanÄ± oluÅŸturacak PULAT, platform Ã¼zerine daÄŸÄ±tÄ±k olarak yerleÅŸtirilen koruma modÃ¼lleri sayesinde birden Ã§ok tehdide karÅŸÄ± aynÄ± anda etkinlik saÄŸlayacak.Â Â Â Â Â

Sistem, radarla tehdit algÄ±lama Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ sayesinde toz, Ã§amur, kar, yaÄŸmur gibi zorlu Ã§evresel ÅŸartlar altÄ±nda etkin Ã§alÄ±ÅŸabilecek.

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