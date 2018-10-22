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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)
22.10.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Ve 25 günün sonunda kurtarıldı

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Ve 25 günün sonunda kurtarıldı

İZMİR'in Hatay semtinde, 25 gün önce çıktığı apartmanın çatısından bir daha inemeyince mahsur kaldı kediyi kurtarmak için seferber olan hayvanseverler, bir sopanın ucuna yiyecek tutturarak besledikleri hayvanı kurtarmayı başardı.

Hatay'da, Murat Reis Mahallesi'nde 25 gün önce bir apartmanın çatısına çıkan kedi, bir daha inemedi. Ege Hayvan Hakları Federasyonu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarma çabaları, sonuçsuz kaldı. Yanyana olan 4 farklı apartmanın çatısında dolaşan kedi, uzun soluklu bir çabanın sonucunda hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Apartman yönetiminin çatıya giriş izni vermemesine rağmen, binada oturanların yardımıyla çatıya çıkabilen gönüllüler, 3 günlük bir çabanın sonucunda kediyi kurtarmayı başardı. 1 yaşından daha küçük olan tekir kedi, 25 gün sonunda özgürlüğüne kavuştu ve sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi.

Ve 25 günün sonunda kurtarıldı

UZUN BİR SOPAYLA BESLENDİ

Kedinin kurtarılması için çaba gösteren mahalle sakinlerinden Özlem Bozkurt (43), "Nilgün Yoldaş isimli komşumuz kediyi hayatta tutabilmek için 25 gün boyunca uzun bir sopaya yiyecek uzatarak karşıdan besledi. Hayvanseverler olarak büyük mücadele verdik ancak yetkili ekipler bu konuda yeterli duyarlılığı göstermedi" dedi.

Kedinin kurtarılması için büyük çaba sarf eden hayvansever Nurcan Özbakır ise (48) "Üç günde, toplamda 17 saat boyunca çatıda kediyi kurtarabilmek için çabaladım. Temin ettiğimiz kapanların hepsi bozuktu ve kedi içinden geri kaçtı. Kapanlar işlevsiz kaldı. AK Parti Hayvan Hakları Komisyonu bana ulaşarak mahsur kalan hayvana yardımcı olmamı istedi. Bunun sonucunda müdahale ettim. Çatıda büyük mücadele verdim. Hayvan, yakalanabilmesi için aç bırakıldı. Zor şartlarda orada nöbet tuttum" diye konuştu.

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