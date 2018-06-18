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    Vatandaşlar şaşkın... İlk kez bu kadar çok sayıda bulundu

    İHA
    18.06.2018 - 08:54 | Son Güncelleme:

    Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Kocadal köyünde vatandaşlar çok sayıda dev ‘kızıl mantar’ buldu.

    Son günlerde yağışlı havanın da etkisiyle yüksek kesimlerde mantar toplamaya giden vatandaşlar bugüne kadar en fazla bir ya da iki tane bulunan dev kızıl mantarlardan 10’dan fazla buldu.

    Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü Dörene Mahallesi sakinlerinden Halil Solmaz ve Fuat Yetim mantar toplamak için köyün Gözeler mevkiine gitti.

    Vatandaşlar şaşkın... İlk kez bu kadar çok sayıda bulunduBurada ‘damar’ diye tabir edilen alanlarda mantar arayan vatandaşlar sayısı 10’dan fazla olan dev mantarla karşılaştı. Bir tanesinin çapı 25 santimetre, ağırlığı da yaklaşık 2 kilogram olan mantarları güçlükle köye taşıyan vatandaşlar aileleriyle birlikte mantarları yedi.

    Vatandaşlar şaşkın... İlk kez bu kadar çok sayıda bulunduDev mantarları bulan ekipten Halil Solmaz, “Mantar toplamaya gittik. 25 santimetre çapında var. Bu bölgede ilk defa böyle büyük mantarlarla karşılaştık. Bir tanesinin ağırlığı yaklaşık 2 kilogram civarındaydı” ifadelerini kullanırken Fuat Yetim ise “Bu mantarlar zehirli değil. Henüz kurtlanmadığı için kısa süre önce çıktığı belliydi. Tadı et kadar lezzetli olan mantarları közde ve haşlayarak afiyetle pişirip yedik” diye konuştu.

    Vatandaşlar şaşkın... İlk kez bu kadar çok sayıda bulunduBu kadar büyük mantarların bir arada ve sağlam kalması da şaşkınlığa neden olurken Solmaz ve Yetim, önümüzdeki günlerde aynı bölgede tekrar mantar avına çıkacaklarını sözlerine ekledi.

    Vatandaşlar şaşkın... İlk kez bu kadar çok sayıda bulundu

    Vatandaşlar şaşkın... İlk kez bu kadar çok sayıda bulundu

    Etiketler: kızıl mantar , Gümüşhane , son dakika , haberler
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