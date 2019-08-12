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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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VAN (AA)
12.08.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Van'da terör operasyonu! Sığınak ve barınaklar imha edildi…

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Van'da terör operasyonu! Sığınak ve barınaklar imha edildi…

Van’ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.     

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Çatak ilçesine bağlı Andiçen, Ulaşır, Surik mahalleleri kırsalında PKK'lı teröristlerin sığınak, barınak ve malzeme depo olarak kullandığı alanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.     

"Şehit Güvenlik Korucusu Halil Şipi" operasyonunun 09-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:     

"Operasyonda Glock marka tabanca, şarjör ve 14 fişeği, Smith Wesson marka tabanca, şarjör ve 12 fişeği, büyük telsiz, el telsizi, zaman ayarlı 3 mayın/ el yapımı patlayıcı düzeneği, güneş paneli, savunma tipi Rus el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 55 fişeği, 13 küçük tüp, 6 büyük tüp, akü, 6 pil, radyo, 7 günlük ajanda, sekizli pil bloku, kol saati, 2 enjektör, morfin, ses kayıt cihazı, kulaklık, 25 litre motor yağı, büyük bidon kavurma, 200 kilogram un, 54 litre yağ, 40 kilogram tuz, 60 paket makarna, 50 kilogram bulgur, 50 kilogram pirinç, 20 litre pekmez, 10 litre tahin, 5 kilogramlık 10 kutu konserve ele geçirilmiş olup, sığınak ve barınaklar imha edilmiştir."     

Açıklamada ayrıca, bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.     

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