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    Van'da ele geçirildi! Tam 7 ton 600 kilo…

    DHA
    21.06.2018 - 16:28 | Son Güncelleme:

    VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Van Gölü'nde kaçan avlanan 6 ton 400 kilo inci kefali ele geçirilirken, canlı ele geçirilen 1 ton 200 kilo inci kefali ise, jandarma tarafından tekrar Van Gölü'ne bırakıldı.

    Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da jandarmanın denetim ve operasyonları devam ediyor. Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonlarda, kaçak avlanıp çuvalara doldurularak gizlenen 6 ton 400 kilo inci kefali ele geçirirken, canlı ele geçirilen 1 ton 200 kilo inci kefali ise jandarma ekipleri tarafından tekrar Van Gölü'ne bırakıldı. 200 metre manyat tipi ağın ele geçirildiği operasyonda, kaçak balık avlayan şahıslara su ürünleri kanuna göre, 2 bin 644 TL idari para cezası kesildi. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

    Vanda ele geçirildi Tam 7 ton 600 kilo…

    Etiketler: kaçak avlanma , son dakika , haberler
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