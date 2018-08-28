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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)
28.08.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Van Gölü için tırmanmışlardı! İngiliz uçağını buldular…

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Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması ve Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçalarına rastladı. 

Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek ve Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması için yıllardır çeşitli aktiviteler yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Süphan Dağı'na dördüncü kez zirve tırmanışı etkinliği düzenledi. Tamamı gönüllülerden oluşan 23 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştı. Aktivistler zirvede Türk bayrağının yanı sıra 'Başka Van Gölü yok. Van Gölü mavi ve temiz kalsın' yazılı pankart açtı.

Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren aktivistler karla kaplı zirvede, 23 Nisan 1959 yılında düşen İngiliz uçağının motor ve parçalarına da rastladı. Dernek üyeleri ellerindeki cep telefonu kameralarıyla uçak parçalarını çekti.

İçinde 14 mürettebatın bulunduğu uçakta kurtulan olmazken, zorlu bir arama faaliyetinin ardından ekipler günler sonra bölgeye ulaşmıştı. 

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü'ne dikkat çekmek için çıktıkları Süphan Dağı'nda uçak parçalarının bir kısmının buzuların altında kaldığını belirterek, "Uçak parçalarının bir kısmı zirvede bulunan buzulların altında kalmış. Büyük buzulların olduğu kısımda oluşan gölün kurumasıyla uçağın motoru görünüyordu. Süphan Dağı zirvesinde bulunan buzulların yanı sıra bir uçağın parçalarını burada görmek bizleri oldukça şaşırttı. Bu zirvede hem buzulları hem uçak parçalarının açıkça görebildik" dedi.

Van Gölü için tırmanmışlardı İngiliz uçağını buldular…

İNGİLİZ UÇAĞI

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Bahreyn'e giden Avro imalatı dört motorlu G-AGRH tescilli Avro Super Trader IV tipi uçak, 23 Nisan 1959 yılında Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki  Süphan Dağı'na düştü. Ankara'da yakıt ikmali yaptıktan sonra haber alınamayan uçağın taşıdığı kargo ile ilgili de yılarca çeşitli iddalar ortaya atıldı. Uçak enkazına hava şartları nedeniyle günler sonra ulaşıldı. Uçakta bulunan 14 kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Van Gölü için tırmanmışlardı İngiliz uçağını buldular…


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