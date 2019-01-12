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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Vakıf üniversitelerinin ücretleri kontrol edilemez boyutlarda’

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‘Vakıf üniversitelerinin ücretleri kontrol edilemez boyutlarda’

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, bir siyasi ya da iktisadi gruba bağlı olarak plansızca açılan ve bir binadan ibaret olan bazı vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının yüzde 30-40’lara düştüğünü, öğrenim ücretlerinin kontrol edilemez boyutlara ulaştığını ve öğrenci memnuniyetinin düştüğünü söyledi.

Özdemir, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “76 tane vakıf üniversitesinin 47’si İstanbul’da. Arz talebin üzerine çıktı. Donanım ve altyapıya bakılmaksızın plansızca kontenjanların artmasına rağmen yerleşen öğrenci sayısı düşmekte” dedi. Özdemir, özetle şunları söyledi:

AİLE ŞİRKETİ GİBİ

“Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve nitelikli insan gücünü yetiştirmesi gereken kurumlar maalesef bir ticarethane, bir aile şirketi olarak görülmeye başlanmıştır. Maalesef az sayıda vakıf üniversitesi kurumsallaşmasını tamamlayarak, nitelikli eğitim vererek bilim ve teknolojiye katkı sunmaktadır. Akademisyen ve idari personelin ağır çalışma koşulları ve özlük hakları maalesef çok ciddi sorunlar içermektedir. Bu üniversiteler kurucu vakıfları ile aile ilişkilerini, çok önemli yönetimsel sorunları ortaya çıkarmakla birlikte kurumsallaşma, nitelik, liyakat ve çok önemlisi ‘üniversite, kâr ve eğitim’ ilişkilerini tartışmaya açmıştır. Özellikle de kontrol edilemez boyutlara ulaşan öğrenim ücretleri dikkatle gündeme alınması gerekmekte.

MECLİS DEVREYE GİRSİN

Vakıf üniversitelerinin öncelikli olarak gerçek anlamda bir üniversite olup olmadığının araştırılması amacıyla, nitelikli eğitim verip vermediği, bilimsel araştırmaları destekleyip desteklemediğinin, özellikle kurucu vakıflarıyla yönetimsel ilişkilerinin, akademisyenlerin ve idari personelin, öğrencilerin, velilerin sorunlarını gündeme alarak bir an önce Meclis’in devreye girmesi, alarm veren vakıf üniversitelerinin içinde bulunduğu durumun araştırılmasını önemsiyoruz.” m ANKARA

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