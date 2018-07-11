Vajinit nedir? Vajinit belirtileri ve tedavisi neler?

Her yaştaki kadınları etkileyen vajinit, kötü kokuya yol açabilir ve vajinitin birden çok olası sebebi vardır. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında vajinit belirtileri ve tedavisi hakkında önemli detaylar...

Tanımı:

Kadın yollarından akıntı olarak bilinir, kadında alt üreme organlarının iltihabıdır

Şikayetleri:

Kaşıntı, yanma ve akıntıya neden olur.

Bulguları :

Vajinitte genelde kaşınma ve yanma olur, ayrıca akıntı da olabilir. Kızarma ve şişme daha ender olur.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Tanı için akıntıdan alınan kültürün incelenmesiyle olur, ayrıca pH ölçümüyle de saptanabilir

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Tedavi enfeksiyon etmeninin cinsine bağlıdır. Bakteriyel vajinit antibiyotikle tedavi edilir. Vajinanın asitliğini artırıcı propionik asit melhemi bakteri büyümesini azaltır. Cinsel yolla geçmişse eşin de tedavisi gerekir. Sıkı ve nem tutan iç çamaşırlardan kaçınılmak gerekir.Mantar enfeksiyonu antimantar ilaç kullanımı ile tedavi edilir. Bu ilaçlar genelde reçetesiz satılır. Ancak belirtilerin nedeni mantar değilse bu ilaçların kullanımı asıl tedaviyi geciktirmek ve komplikasyon riskini artırmaktan başka bir işe yaramaz. Tedavi sırasında cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Mantar enfeksiyonu riski yüksek olan kadınlar, (zayıf bağışıklığı olanlar, diyabetliler veya uzun süre boyunca antibiyotik almakta olanlar) enfeksiyonun geri gelmemesi için koruyucu olarak anti mantar almaları gerekebilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Trikomoniyaz ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar, prezervatif kullanımı ile engellenebilir. Mantar nemli ortamda büyüdüğü için genital bölgenin kuru tutulması gerekir. Islak mayoyla oturulmamalı, pamuklu iç çamaşırı giymeli, giyinmeden evvel genital bölge iyice kurutulmalıdır. Tuvalet temizliğinde bağırsakta bulunan bakteri ve mantarların vajinaya geçmemesi için önden arkaya doğru silinmeli. Alerjik vajinitten sakınmak için kokulu, parfümlü tuvalet kağıdından, kokulu ve renkli sabundan, kokulu veya deodoran hijyenik bağları kullanılmamalı. Köpüklü banyo, hijyenik kadın spreyleri ve vajinal duşlar da kullanılmamalıdır.