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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM/ DHA
21.12.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Vahşet! Kedisini başı yakılmış halde buldu

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Vahşet! Kedisini başı yakılmış halde buldu

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde esnaf, 2 yıldır besledikleri kediyi başı yakılmış buldu. Kedinin tedavi için götürüldüğü veteriner Gökhan Önder Keser, "Sol kulakta doku kaybı var. Yaraları iyileşiyor. İnsan elinden yapıldığını, pürmüz gibi yanıcı madde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki esnaf, yaklaşık 2 yıldır besleyip, 'Yaman' adını verdikleri kediyi 5 gün önce başı yakılmış buldu. Esnafın tedavisi yapılmak üzere kediyi götürdüğü veteriner Gökhan Önder Keser, hayvanın bakımını ve masrafını üstlendi. Kedinin kendisine getirildiğinde telef olmak üzere olduğunu anlatan Keser, tedavide 5'inci günde olduklarını ve hayvanın iyileşmeye başladığını söyledi.

Kedinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını tahmin ettiklerini belirten Keser, ''Yüzünde yanık izleriyle bize geldi. Bugün tedavimizin 5'inci günü. Yüz bölgesinde, burun mukozasında yanıklar var. Sol kulakta doku kaybı var. Korkumuz, gözlerinde bir engel olmasıydı; ama şanslıymış ki gözlerinde bir problem gözükmüyor. Ancak yüz bölgesindeki yanık izleri, oldukça şiddetli. Dokular iyileşmeye ve kanlaşmaya başladı. Yaraları iyileşiyor; ancak kısa bir süreç olmayacak. Biz ve hayvanseverler mücadelemize devam edeceğiz. Kedi istemsizce bir ateşe girse sadece kafasında değil; özellikle patileri ve tüm vücudunda yanıklar oluşurdu. Bu da insan elinden yapıldığına dair bir kanıt haline geliyor. Pürmüz gibi bir yanıcı madde olduğunu düşünüyoruz. Bu tür kişi ve kişilere yaptırımlar ciddi bir şekilde olmalıdır. Hayvanlara bakılmama kısmını geçtik, artık şiddeti dövme ve öldürme haberlerini almaya başladık. Ciddi seri katillerin, çocuk yaşta hayvanlara şiddete eğilimi olduğunu biliyoruz'' diye konuştu. 

 

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