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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)
17.12.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Vahşet haberi bu kez Adana'dan geldi! Polis her yerde arıyor

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Vahşet haberi bu kez Adana'dan geldi! Polis her yerde arıyor

ADANA'da kimliği belirsiz kişi, hayvansever Mustafa Güngörün beslediği sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş açıp, birini öldürdü, diğerini de yaraladı. Mahalle sakinleri, saldırganın yakalanıp, en ağır şekilde cezalandırılması için çağrıda bulundu.

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  • Vahşet haberi bu kez Adanadan geldi
  • Vahşet haberi bu kez Adanadan geldi
  • Vahşet haberi bu kez Adanadan geldi
  • Vahşet haberi bu kez Adanadan geldi
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Olay, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi’ndeki dinlenme parkında meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Güngörün beslediği sokak köpeklerine, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların başına isabet ettiği köpeklerden biri telef olurken, bir köpek de bacaklarından yaralandı.

Pompalı tüfekle köpekleri vurdu, ortalığa tehditler savurup kaçtı Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle parkta bir köpeği öldürüp, bir köpeği ise yaraladıktan sonra kendisini yakalamak isteyen vatandaşı da tehdit edip kaçtı.
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Vahşet haberi bu kez Adanadan geldi Polis her yerde arıyor

Köpeğin beslenme ve bakım işleriyle ilgilenen Mustafa Güngör, saldırı nedeniyle şoke olduğunu söyledi. Köpeklere ateş eden kişinin sol ayağının aksak, kısa boylu, etine dolgun, hafif kirli sakallı bir adam olduğunu belirten Güngör, "Biz Allah rızası için ilgileniyoruz, bakıyoruz bu hayvanlara ama adamın biri vuruyor, öldürüyor. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Bu şahsın yakalanmasını ve daha sert cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz. Canlı vurmakla insan vurmak aynıdır. Daha önce 2 hayvan öldürmüş, gereken cezayı almayınca bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürmüş bir adamın haberlerine şahit olduk. Gereken neyse yapılmalı diye konuştu.

SİLAHI GÖSTEREREK TEHDİT ETMİŞ

Silah seslerini duyup, evinin balkonundan dışarı baktığında saldırganı gördüğünü aktaran mahalle sakinlerinden Kenan Çetin ise aşağı inip şüphelinin peşine düştüğünü söyledi. Kestirmeden gidip, saldırganın önüne çıktığını öne süren Çetin, "Sen mi vurdun onu? diye sorduğumda pardösüsünün altından tüfeği gösterdi. Ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Elinde tüfek olmasaydı, müdahale edecektim. Köpeğin biri öldü, diğerini de arkadaşlarla veterinere yetiştirdik. Şüpheli de bu sırada kaçtı dedi.

Yaralı köpeğe müdahale eden veteriner hekim Ömer Küçükakçalı da köpeğin ön ve arka bacaklarına saçmaların isabet ettiğini, gerekli müdahalelerin yapıldığını ve hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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