'Vahşet davasında' anne ve baba beraat etti, çocuğun cesedi 4 yıldır bulunamadı

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 12. duruşmaya tutuksuz sanık Oğuz Köklü ile müşteki sanık anne Fatma Köklü katılmadı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Ercan Gövler esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 18 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olayda Oğuz Köklü’nün öz çocuğu olan İzzet Aydın Köklü’yü sürekli dövdüğü, eziyet ettiği anlatılan mütalaada, minik İzzet’in ağır travmalar geçirmesine rağmen baba Oğuz Köklü’nün oğlunu tedavi ettirmediği, öldürme kastı olmaksızın oğlunun ölümüne neden olduğu anlatıldı.

Oğuz Köklü daha sonra kiraladığı araç ile Orhangazi İlçesi yakınlarındaki kum ocağına yakın bir yere oğlunu gömdüğü, anne Fatma Köklü'ye ise suçu yetkili makamlara bildirmediği gerekçesiyle dava açıldığı hatırlatılan mütalaada, anne ve babanın savunmasına ayrıntılı olarak yer verildi.

BABA: DARP ETMEDİM

Baba Oğuz Köklü ifadesinde, "Olay tarihinden önce aracımla oğluma istemeden çarptım. Ancak ağır şekilde yaralanmadı. Bu nedenle doktora götürmedim. Bir ay kadar sonra evdeyken eşimin bağırması üzerine gittiğimde oğlumu yerde gördüm. Yataktan düşmüştü, alnında kızarıklık vardı, oğlum astım gibi sağlık sorunları vardı.Oğlum bu sırada öldü. Daha önce eşim evi terk etmişti. Komşularımın şikayeti üzerine çocuklara bakamadığım için kurumca çocuklarım alınmıştı. Eşim tekrar eve döndüğünde çocukları geri almıştık. Benim çocuğuma bir şey yaptığımı düşünüp diğer çocuklarımı da elimden alırlar korkusuyla polise başvurmadım. Çocuğu gömdüm, oğlumu darp etmedim" dedi.

ANNE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Anne Fatma Köklü ise soruşturma aşamasında şunları söyledi: "Eşim Oğuz Köklü oğlumu darp etti. Bu sebeple oğlumun vücudunda morluklar oluştu. Olay tarihinde çocuğumu dövdü. Evin ortasına fırlatarak attı. Çocuğumun vücudunda morluklar oluştu. Her tarafının şiştiğini görünce doktora götürmesini istedim. Ancak eşim oğlumu doktora götürmedi. Bu darplar sonucunda oğlum öldü" dedi.

Anne Fatma Köklü yargılama aşamasında ise eşi Oğuz Köklü ile aynı ifadeyi verdi.

DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİNDEN SANIKLARIN BERAATLERİNİ İSTEDİ

Savcı Gövler, mütlaasında Oğuz Köklü’nün gömdüğünü beyan ettiği yerde yapılan aramada minik İzzet’in cesedinin bulunamadığı, cesedin bulunamadığı için otopsi işleminin yapılamadığı ve kesin ölüm nedeninin tespit edilemediği anlatıldı. Minik İzzet’in sağlık kayıtlarında daha önce darp edildiğine ilişkin bulgu tespit edilemediği, İzzet’te astım ve solunum yolu hastalıkları bulunduğuna dair savunmaların da doğrulandığının anlaşıldığı kaydedilen mütalaada, anne Fatma Köklü’nün eşi Oğuz Köklü’nün oğlunun ölümüne neden olduğuna dair beyanlarının aşamalarda değiştiği hatırlatıldı.

Sanık Oğuz Köklü’nün oğlunu sürekli darp ettiğinin iddia olunmasına rağmen sağlık kayıtlarında bu hususta bir bulguya rastlanmadığı, İzzet’in cesedinin bulunmaması nedeniyle İzzet’in darp sonucu mu, araç çarpması mı, yoksa sanık savunmaları doğrultusunda kendisinde mevcut olduğu anlaşılan solunum yolu rahatsızlığından kaynaklı mı vefat ettiğinin tespit edilmediğinin altı çizildi. Savcı Gövler, "Sanık Oğuz Köklü ve anne Fatma Köklü’nün atılı suçları işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin, inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

MAHKEME HEYETİ BERAATLERİNE KARAR VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Oğuz Köklü hakkında "Neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama" ve "Eziyet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, her iki suçun da sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti müşteki sanık Fatma Köklü hakkında "Suç delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlarından dava açıldığını belirterek, suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.

İDDİANAME VE OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianame ve suç ihbarına göre olay şöyle oldu: 5 çocuk babası Oğuz Köklü, 6 Ekim 2014 tarihinde Bağcılar’daki evlerinde 3 yaşındaki oğlu İzzet Aydın Köklü’yü döverek öldürdü. Oğlunun cesedini iki gün boyunca evinin balkonunda saklayan Köklü, oğlunu streç filme sarıp çöp poşeti içinde bir çantaya koyarak 4 çocuğu ve eşiyle birlikte kiraladığı araçla Bursa’ya doğru yol aldı. Orhangazi İlçesi’nde kum ocağının yakınındaki hurdalık alana oğlunu gömdü ve yoluna devam etti. Eşi Fatma Köklü, Bursa’da misafir bulundukları arkadaşlarına durumu anlattı. Onların ikna etmesi ile polise giderek şikayetçi oldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı ile dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yolladı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, müşteki sanık anne Fatma Köklü’nün "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlarından 1.5 yıldan 8 yıla, baba Oğuz Köklü’nün de "Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" ve "Eziyet" suçlarından 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.