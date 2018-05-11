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    Engin ANAK/DHA
    11.05.2018 - 23:51 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Turhan Çalışkan'ı, boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile ilişkisi olduğu iddia edilen S.Y.’nin öldür düğü tespit edildi.

    Turhan Çalışkan’ın cesedi, 18 Şubat’ta Akçatı Mahallesi Gargara mevkisindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Çalışkan'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu öldüğü tespit edildi. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan özel ekip, Çalışkan'ın boşanma aşamasındaki eşi ile S.Y.’nin arasında ilişki olduğunu belirledi.

    Ekip, delillerin toplanmasından sonra 8 Mayıs’ta eşzamanlı baskınla Z. Çalışkan, S.Y. ve S.E.'yi gözaltına aldı. Çalışkan’ı boşanma davasını geciktirmesi nedeniyle öldürdüklerini itiraf ettikleri belirtilen şüpheliler ifadelerinde, piknik bahanesiyle ormanlık alana götürdükleri Çalışkan’ın içkisine zehir kattıklarını, ardından yüksekten attıklarını, halen yaşadığını görmeleri üzerine başını taşla ezerek öldürdüklerini söylediler. Adliyeye sevk edilen Z. Çalışkan ve S.Y. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.E. adli kontrolle serbest bırakıldı. 

    Etiketler: Cinayet , Alanya , gazetehaberleri , gündem
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