Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Uzman çavuş alımı ne zaman?
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi kurumlara uzman erbaş alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Uzman erbaş yani uzman çavuş ve uzman onbaşı olma hayali kuran gençler, bu kurumların ne zaman istihdam yapacağını merak ediyor. Peki, uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak uzman erbaş alımları bu kapsamda beklenti içinde olan gençlerin gündeminde yer alıyor. İşte, uzman erbaş alımı hakkında ayrıntılar...
JANDARMA 2019/1 4. GRUP ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Jandarma 2019/1 3. grup sınav çağrısı, 2 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, henüz bir duyuru yapmadı ancak kasım ayında 4. grup çağrısının yapılacağı tahmin ediliyor.
ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI
2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
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