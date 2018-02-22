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    Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

    DHA
    22.02.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

    ADANA’da izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş Mert Okçu ve arkadaşı Murat Başak, evde ölü olarak bulundu.

    Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi 85339 Sokak’ta bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Başak, izinli olarak memleketine gelen arkadaşı uzman çavuş Mert Okçu ile akşam saatlerinde bir akrabasının evinde buluştu. Gece gelen ev sahibi, akrabası Başak ile arkadaşı Okçu’yu hareketsiz bir şekilde yerd ÿbulunca 112 Acil servisi arayarak yardım istedi.

    OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Başak ve Okçu’nun öldüğünü belirledi. İki arkadaşın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cenazeler, bugün ailelerine teslim edilerek defnedildi. İki arkadaşın ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıkacak.

    Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: uzman çavuş , ölüm , adana , son dakika
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