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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Utanç verici sahnelere şahit oluyoruz’

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‘Utanç verici sahnelere şahit oluyoruz’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Ankara Mamak’ta toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan konuşmasında ‘Millet İttifakı’na yüklenerek şunları söyledi:

“CHP’nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. Kandil’den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’yi, İYİ Parti’yi, Saadet Partisi’ni almışlar karşımızdalar. 16 Nisan halkoylamasında milleti denize dökmekten bahsediyorlardı, şimdi de mezar kazmaktan bahsediyorlar. Televizyon ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize, milletimizin inanç ve değerlerine olmadık hakaretler ediyorlar.

DARBEYLE TEHDİT EDİYORLAR

Sokak terörüyle Gezi’de, emniyet-yargı eliyle 17-25 Aralık’ta tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka yollarla yapmaya çalışıyorlar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor.” 

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