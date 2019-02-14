‘Utanç verici sahnelere şahit oluyoruz’
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Ankara Mamak’ta toplu açılış törenine katıldı.
Erdoğan konuşmasında ‘Millet İttifakı’na yüklenerek şunları söyledi:
“CHP’nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. Kandil’den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’yi, İYİ Parti’yi, Saadet Partisi’ni almışlar karşımızdalar. 16 Nisan halkoylamasında milleti denize dökmekten bahsediyorlardı, şimdi de mezar kazmaktan bahsediyorlar. Televizyon ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize, milletimizin inanç ve değerlerine olmadık hakaretler ediyorlar.
DARBEYLE TEHDİT EDİYORLAR
Sokak terörüyle Gezi’de, emniyet-yargı eliyle 17-25 Aralık’ta tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka yollarla yapmaya çalışıyorlar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor.”
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