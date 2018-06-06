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    Ünlü yalıdan çıkan tarihi eserlerin ne olduğu ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    06.06.2018 - 05:57 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sarıyer'de Avram Ailesi'ne yaptığı aramada ele geçirilen bronz döküm miğfer ve zırh parçalarının Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Kayı Boyu Beyliği’ne ait olduğu düşünülüyor.

    İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer’de Amram Ailesi’ne ait yalıda arama yaptı. Yalıda yapılan aramalarda, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen miğfer, zırh parçaları ve 15 adet objeye el konuldu. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre ele geçirilen bronz döküm miğfer ve zırh parçalarının Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Kayı Boyu Beyliği’ne ait bey veya üst düzey bir asker tarafından kullanıldığı düşünülüyor.

    Üzerinde Kayı Boyu’nun amblemi de bulunan bronz zırh parçaları Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Zırh ve miğferin tarihini müze uzmanları belirleyecek. Kayı Boyu, Oğuz Kaan Destanı’na göre Oğuzlar’ın 24 boyundan ikincisi. Osmanlı Hanedanı da Kayı Boyu’ndan geliyor. Oğuzlar’ın en kudretli boylarından olan Kayı Boyu’nun ilk atası, babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han.

    Etiketler: Yalı , tarihi eser , avram ailesi
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