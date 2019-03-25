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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nevra UÇKAÇ/İZMİR (DHA)
25.03.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu yaşamını yitirdi

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Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu yaşamını yitirdi

İzmir'de kalp ve damar cerrahisinde büyük başarılara imza atan Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu hayatını kaybetti. 69 yaşındaki kalp ve damar cerrahı Türkoğlu, prostat kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Kalp ve Damar Hastalıkları Araştırma Merkezi'nin kurucusu Cüneyt Türkoğlu, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu, yaklaşık iki yıldır mücadele ettiği prostat kanserine yenik düştü. Tedavisini sürdürdüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde geçen cumartesi yaşamını yitiren Türkoğlu için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Camideki törene ailesi ve sevenleri ile birlikte çok sayıda meslektaşı katıldı. Evli ve iki kızı bulunan Türkoğlu'nun eşi Melis Türkoğlu, taziyeleri kabul etti.

Yaklaşık iki yıl önce emekliliğinin ardından prostat kanseri olduğunu öğrenen Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu'nun, hastalığının 4'üncü evresinde olduğu öğrenildi. Son 3 ay içinde durumunun iyice ağırlaştığı belirtilen Türkoğlu, iki ay öncesine kadar muayenehanesinde hastalarını kabul etmeye devam ediyordu. Bugün öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Cüneyt Türkoğlu, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu yaşamını yitirdi
PROF. DR. CÜNEYT TÜRKOĞLU KİMDİR?

Prof Dr. Cüneyt Türkoğlu, 1950’de İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-1978 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları kürsüsünde asistan olarak çalıştı. 1978 yılında İç Hastalıkları Uzmanı olarak Ege Üniversitesi İç Haslıkları Kürsüsü Kardiyoloji Seksiyonunda başasistan olarak çalışmaya başladı. 1980-1982 yıllarında Japonya Hükümeti’nin bursu ile Tokyo Tıp ve Dişçilik Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği'nde araştırma çalışmalarında bulundu. 1982 yılında kardiyoloji uzmanı, 1983’te doçent oldu. 1985 yılında kurulan Ege Üniversitesi Kalp Cerrahisi Araştırma Merkezi'nde çalışmaya başladı. 1988 yılında profesör oldu. 1991 yılında kurulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanı oldu. 2017 yılına kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Prof. Dr. Türkoğlu Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesi.

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu yaşamını yitirdi

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