Ünlü işadamına suikastta flaş gelişme

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 6'sı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Nöbetçi hakimlikte sorgulanan şüphelilerden Şanser Kadooğlu, Abdülbaki Kadooğlu ve Tarkan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden iş adamı Cemal Kadooğlu, Nurullah B, Hasan Hüseyin Ö. ve Nihat E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PLANLAYICISI VE AZMETTİRİCİSİ...

Evli ve 4 çocuk babası Ömer Faruk Ilıcan (48), 21 Mart'ta Çankaya'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu öne sürülen iş adamı Tarkan Kadooğlu'nun babası iş adamı Cemal Kadoğlu'nun de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmış, İstanbul'daki ikametine düzenlenen operasyonda yakalanamayan Tarkan Kadooğlu'nun bulunması için arama başlatmıştı.