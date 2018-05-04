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    Tetikçiler kamerada

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    04.05.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:

    ANKARA’da öldürülen işadamı Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan’ı öldürenlerin görüntüleri ortaya çıktı.

    Cinayeti işleyen 2 tetikçinin Ilıcan’ın evinin bulunduğu bölgede yaptıkları keşif görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, işadamını öldürmeden 3 saat önce evinin yakınında bulunan parkta yürüdükleri ve Ilıcan’ın çıkışını bekledikleri ortaya çıktı.

    ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

    İşadamı Ilıcan cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD üyesi ve TÜRKONFED Tarkan Kadooğlu şüpheli olarak aranırken gözaltında bulunan babası Cemal, amca çocukları Abdülbaki ve Şanser ile eniştesi Nihat E.’nin bulunduğu 7 kişi emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.

    Tetikçiler kamerada

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    Etiketler: Ankara , polis , gündem
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