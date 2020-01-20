Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 16'ncı gün

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan Gülistan'ın ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde çömelmiş haldeyken, yoldan geçen aracın kamerasına yansıyan kişinin Gülistan olduğu tespit edilince polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dalgıç polisler, Polis Özel Harekat ile Tunceli merkez, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ itfaiyecilerinden oluşan 150 kişilik ekip, Gülistan için seferber oldu. Arama çalışmaları, kar yağışına rağmen 16'ncı günde de sürdürüldü.

SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevli dalış amiri Erman Karademir, aramaları su altı görüntüleme cihazı (ROW) ile yaptıklarını belirterek, "Cihazımız 300 metre derinliğe kadar inebilmekte fakat burada o kadar bir derinlik yok. Yer yer 2,5- 3 metre görüş uzaklığı var. Bu görüş uzaklığı alacağımız görüntünün sağlıklı olmasını sağlıyor. Ekranımızda bir hidrolik kol var. Sudan alacağımız nesneyi bu sayede yüzeye rahatlıkla ulaştırabiliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en profesyonel ekiplerinin arama çalışmaları için Tunceli'de olduğunu belirten AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ise "Arama- kurtarma faaliyetlerimiz Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde devam etmektedir. Ailemizi öğretmenevimizde ağırlıyoruz, tüm ihtiyaçları valilik tarafından karşılanıyor. Günde 2 kez çalışmalar hakkında ailemize bilgi verilmektedir. Karada drone, Polis Özel Harekat, AFAD personeli su altında ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Row cihazı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de Row'u ile toplamda 150 kişilik ekiple arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.