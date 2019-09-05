Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversiteler hangi tarihte açılacak?
YKS yerleştirme sürecinin ardından başlayan kayıtların son bulmasıyla, üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrencinin ders başı yapacağı tarih, eylül ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Bulundukları şehirde yada şehir dışında okuyan öğrenciler, dönüş hazırlıkları bu bilgilere göre tamamlayacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversiteler bu sene hangi tarihte açılacak?
İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala, üniversitelerin açılacağı tarih de gündeme geldi. 2019 2020 öğretim dönemi için hazırlıklarını devam ettiren üniversite öğrenciler, 'Bu sene üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, o konuya dair detaylar.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversite eğitimleri, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların da açılacağı 9 Eylül tarihinde başlayacak. Fakat bu tarihler, üniversite ve fakültelere göre farklı günlerde gerçekleşebilecek. Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.
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