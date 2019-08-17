Üniversiteler ne zaman açılıyor? E-Kayıtlar ne zaman bitecek?
Yükseköğrenim kurumlarının başlayacağı tarih, eylül ayının yaklaşmasıyla beraber, üniversite eğitimi gören yada üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Özellikle üniversiteye başlayacak olanlar YÖK tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak kayıt tarihini kaçırmamak için, konuyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman bitecek? Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte, o konular hakkında bilgiler.
2019-YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) yerleştirmeleri sonucuna göre yükseköğretim kurumlarındaki bir programa kayıt hakkı kazanan adayları için 16 Ağustos tarihinde elektronik kayıtların (e-kayıt) süreci başlatıldı. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, e-kayıtlar ne zaman bitecek? İşte, üniversitelerin açılış ve kayıtlarının biteceği tarihle ilgili bilgiler.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere elektronik kayıt işlemleri 16 Ağustos-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. E devlet üzerinden E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır. E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversiteler ne zaman açılacağı ile merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversite eğitimleri, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların da açılacağı 9 Eylül tarihinde başlayacak. Fakat bu tarihler, fakültelere göre farklı günlerde gerçekleşebilecek. Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.
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