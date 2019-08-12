Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, son günlerde öğrenciler ve ailelerinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılacağı tarihe göre planlarını yapacak olan öğrenciler, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Üniversiteler ve MEB'e bağlı okulların açılacağı tarihler duruma göre farklılık gösterebileceği için öğrencilerin araştırması devam ediyor. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna cevap arayan binlerce kişi, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversiteler ne zaman açılacağı ile merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversite eğitimleri, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların da açılacağı 9 Eylül tarihinde başlayacak. Fakat bu tarihler, fakültelere göre farklı günlerde gerçekleşebilecek. Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.
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