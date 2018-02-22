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    Üniversitede çifte taciz skandalı

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 07:55 | Son Güncelleme:

    Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli T.O. ve Y.Ç. adlı kadınlar, daire başkanı H.H.S.'nin kendilerini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    KONYA 1. Aile Mahkemesi H.H.S. hakkında; T.O. ile iletişime geçmemesi, ev, işyeri ve ailesine yaklaşmaması konusunda tedbir kararı verdi. Daire başkanının özel kalemi olarak görev yapan T.O. (28), olayın geçen temmuz ayı sonlarında yaşandığını ancak tehditler nedeniyle ve ailesinin duymaması için sustuğunu belirtti. T.O., "H.H.S. beni odasına çağırıp kapıyı kapattırdı. Hayatımda biri olup olmadığını sordu. Şaşkın bir şekilde 'Hayırdır başkanım' dedim. Israrla sorunca 'Hayır yok' dedim. Bana bu kez 'Benimle sevgili olmak, şehvetle sevişmek ister misin?' dedi. Çok korktum ve şaşırdım. 'Terbiyesizlik yapmayın, ben sizin kızınızdan bile küçüğüm' deyip odadan çıktım. Sonra da yine sözle defalarca taciz etti" dedi.

    Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, H.H.S.'nin her fırsatta ruhsatlı silahını göstererek "Eğer olanları birine anlatır ya da sikâyetçi olursan seni de aileni de yaşatmam" diye tehdit ettiğini de öne süren T.O., "Durumu babama anlattım. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Başka bir kız arkadaşım da daha önce H.H.S. hakkında cinsel tacizde bulunduğu için şikâyetçi olmuştu" dedi.

    GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

    Ekim ayında H.H.S. hakkında suç duyurusunda bulunan aynı dairede görevli evli Y.C. de ifadesinde "Odasındayken bana 'Çok güzelsin, genç olsam sana âşık olurdum' dedi. Sert tepki verince şaka yaptığını söyledi. Başka bir gün de dudaklarımın ve rujumun çok güzel olduğunu söyledi" dedi.

    H.H.S. ise iftiraya uğradığını savundu. Bu arada idari soruşturma kapsamında H.H.S. ve iki kadının görev yerleri değiştirildi. Üniversite yönetimi adli ve idari soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle açıklama yapamayacaklarını belirtti.

    Etiketler: selçuk üniversitesi , taciz , daire başkanı tacizi , son dakika
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