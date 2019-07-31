Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 29 Temmuz'da tamamlandı. Gözler şimdi ÖSYM'nin üniversite yerleştirme sonuçlarını açıklayacağı tarihlerde. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversiteli adayları, 23 Temmuz'da başlayan ve 29 Temmuz'da tamamlanan 2019-YKS tercihlerini, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden tamamlayarak beklemeye başladı. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden duyuracak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2019-YKS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.
Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle