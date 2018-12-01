Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? TYT ve AYT sınavları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ne zaman yapılacağı, üniversiteli olma hayali kuran yüz binlerce gencin merak ettiği konu oldu. 2019 YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarihi merak eden öğrenciler, konuya dair araştırma yapıyor. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2019 YKS ne zaman?
2018 YKS’den istediği puanı elde edemeyen ve bir daha hazırlanma kararı alan ya da bu yıl lise son sınıfa geçen öğrenciler, 2019 YKS tarihi hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ÖSYM'nin verdiği resmi bilgiler...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 15-16 Haziran 2019'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınacak, sonuçlar 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.
ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.
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