Üniversite sınavı ne zaman? 2019 YKS için geri sayım

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ikinci kez uygulanacak YKS için geri sayım başladı. Söz konusu sınav için başvurularını günler önce tamamlayan üniversiteli adayları, artık sınava dair son hazırlıklarını yapıyor. İşte, YKS kapsamında yapılacak TYT, AYT ve YDT'nin sınav tarihleri...

2019 TYT, AYT, YTD SINAV TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

SINAVDA YER ALACAK TESTLER NELER?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS’de adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.

SINAVA GİRİŞTE BUNLARA DİKKAT

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlarla, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka veya kredi kartı gibi kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girilemeyecek.

Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi gibi araçlarla, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek gibi gıda tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği gibi sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri de yasak olacak.

Kılavuzda adayların, sınav binalarına başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing ile girebileceği bilgisi de yer aldı. Engelli veya sağlık sorunu olan adayların ise kılavuzdaki ilgili maddeleri dikkatle okumaları gerekiyor.