Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıt için gerekli belgeler neler?
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının arından, şimdi de adayların gündemine üniversite kayıtları gelmeye başladı. Yerleştikleri ön lisans veya lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylar, hazırladıkları belgeler ile birlikte, belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıt için gerekli belgeler neler?
28 Temmuz'da tamamlanan tercih süreci sonrası, YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih sonuçlarını gören adayları şimdi de üniversite kayıt telaşı sardı. Yerleştikleri programların kayıt tarihlerini kaçırmak istemeyenler, internet üzerinden konunun detaylarını araştırıyor. İşte, 2019 üniversite kayıt tarihleri ve kayıt işlemleri hakkında merak edilen bilgiler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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