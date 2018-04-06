Üniversite katliamcısı mahkemede tehdit edince başkan böyle uyarmış!

Kimlik kaydına göre 1981’de Şanlıurfa Viranşehir’de doğan Bayar, 2007 yılında ABD’ye giderek yüksek lisans eğitimi aldı. ABD’den dönünce Tokat’taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak işe başlayan Bayar, doktora eğitimi için 2012’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne nakledildi. Tokat’ta hakkında beş soruşturma açılan Bayar, Eskişehir’de de bir soruşturma geçirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bayar, bölümündeki akademisyenler hakkında FETÖ’cü oldukları iddiasıyla ihbarda bulundu. Bayar’ın da aralarında olduğu itirafçıların iddialarını dikkate alan savcılık, 26’sı tutuklu 35 sanık hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması, 23 Mayıs 2017’de görüldü. Bayar, ilk duruşmada tanık olarak dinlendi.

Mahkeme Başkanı Faruk Şener, Bayar’a altı sanık hakkında ifade verdiğini hatırlattı. Bayar, “Yapılanmanın kökü çok daha derinlere dayanıyor. Bunlar üç beş kişi değiller, çok büyük mafyalar. Onlardan da tek tek hesabını soracağım” dedi. Başkan Şener ile Bayar arasında geçen diyalog tutanaklara şöyle yansıdı:

Şener: Burada hesap sorma konumunda değilsin

Bayar: Yasal çerçevede

Şener: Hesap soracaksan müdahil olursun, şikayetçi olursun gelirsin hesabını sorarsın

Bayar: Şikayetçiyim zaten

Şener: Tamam ama bak sen şu an tanıksın, bu üslubunu beğenmedim. Önce nerede durduğunu bileceksin.”

TEZ DANIŞMANINI DA SUÇLAMIŞ

Bayar, tez danışmanı olan Prof. Dr. Ahmet Aypay’ın FETÖ’cü olduğunu savunarak, “Türkiye ve yurt dışında ne kadar FETÖ’cü tanıdığım varsa irtibatta” dedi. Bayar, “Eskişehir’e fişli geldim. Bir FETÖ’cü bana soruşturma açıyor. Başka kuruma geçiyorum, orada da aynı soruşturmalara, baskılara maruz kalıyorum” dedi.

Bayar, öldürdüğü Mikail Yalçın’ın Facebook’ta FETÖ’cü akademisyenleri övdüğünü savunarak, “Yalçın, Facebook’ta bu şahısları övmektedir. ‘Bunlar çok iyi, dünya tatlısı insanlardır. Asla devlete başkaldırıda bulunmazlar. Zaten bunlar sivil insanlardır gibi şeyler söylemiştir” diye konuştu.

O tarihte tutuklu yargılanan Aybay, Bayar’ın sorunlu biri olduğunu, kendilerine iftira attığını savundu. Aybay adına tanık olarak dinlenen Mikail Yalçın ise Aypay’ı 2011’de Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde göreve başladığı andan itibaren tanıdığını belirterek, “2012’den beri tez danışmanımdır. Asla şüpheleneceğim böyle bir gözlemim, duyumum, haberim olmadı” dedi. Aybay bu davada beraat etti.

Bayar’ın iddiaları sonrası ikinci grup akademisyen hakkında Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu davanın sanıkları arasında Bayar’ın öldürdüğü Yasir Armağan da vardı. Davanın 28 Şubat’ta görülen beşinci duruşmasında Bayar tanık olarak dinlendi.

ABD’den döndükten sonra 2011’de Tokat’ta görev başladığını ve bir yıl sonra Osmangazi Üniversitesi’ne geçtiğini kaydeden Bayar, “Tokat’ta FETÖ’cü ekip eşim ve benim hakkımda asılsız iddialarla soruşturmalar açıyordu. Eskişehir’e geldiğimizde aynı ekip uzantılarının burada da olduklarını ve hakkımızda burada da ötekileştirme, mobbing, soruşturma yöntemleriyle sindirmeye çalıştıklarını yaşadım.” dedi.

Armağan ise Bayar’ın iddialarını reddederek, “Normal hayatta yapılan pek çok kişisel ilişkiyi burada farklı bir şekilde yansıtmaktadır” dedi.

Duruşmada Ahmet Aypay’ın eşi Ayşe Aypay da dinlendi. Aypay, “Kocam Bayar’ın beyanları üzerine yargılanıp beraat etmiştir. Aynı Volkan Bayar, Ü.K. hakkında ifadeler vermiştir, bu ifadeleri de gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.