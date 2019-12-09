Üniversite 1’de zorunlu kariyer dersi

İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencilerin kariyer planlamalarını sağlamak, gençlerin istihdamına destek olmak amacıyla üç hizmeti Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin erişimine açtı. Üniversite rektörlerine ve Kariyer Merkezi yöneticilerine ulaştırılan, Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı, Yetenek Kapısı Platformu ve Kariyer Planlama Dersi Örnek Müfredatı ile üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olunması ve Kariyer Merkezleri’nin etkin yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Üniversite Kariyer Merkezleri aracılığıyla öğrenci ve mezunlara kariyer rehberliği yapılarak, gençlerin işgücü piyasasına uyumu hızlandırılacak ve istihdam süreçleri desteklenecek. Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı’nda Kariyer Merkezleri’nde verilecek hizmetler detaylı bir biçimde anlatılıyor.

Kitapta yer alan Kariyer Merkezi Çalışma Planı’nda ise gençlere sunulacak kariyer hizmetleri, paydaşların rolleri, sorumlulukları hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

ONLİNE KARİYER FIRSATI

Ofis, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan, Yetenek Kapısı’nı da üniversitelerin hizmetine sundu. Yetenek Kapısı platformu gençler ve işverenlerin sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlıyor. Öğrenciler ve mezunlar, Yetenek Kapısı’nda profil oluşturarak, kariyer ağına ilk adımı atabilecek. Oluşturulan profil aracılığıyla, kariyer fuarları, etkinlikleri ve eğitimler incelenebilecek. Öte yandan, Yetenek Kapısı işverenler için de doğru ve hızlı insan kaynağına ulaşmayı kolaylaştıracak.