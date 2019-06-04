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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
04.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Umutsuz değiliz'

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'Umutsuz değiliz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti, köklü demokrasi geleneği, hakka, hukuka ve adalete inancını kaybetmeyen, kul hakkı yemeyen, kul hakkı yiyenden uzak duran feraset sahibi vatandaşlarımız sayesinde, her şeyin güzel olacağı yakın bir geleceğe ulaşacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

SORUNLAR KRONİKLEŞİYOR

İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, bayram coşkumuzu gölgeliyor. İslam coğrafyasındaki yoksulluk ve yolsuzluk, gelir dağılımı eşitsizliği, iç çatışmalar, sosyal adalet, insan hak ve özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları gibi alanlardaki sorunlar kronikleşiyor. İslam dünyasının içinde bulunduğu bu tablo, büyük ölçüde ülkemiz için de geçerli hale geldi. Son bir yılda, işsizler ordusuna yaklaşık 1 milyon yeni işsiz katıldı. Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı. Yüz binlerce çocuk, ‘Bayramlık’ heyecanını yaşayamayacak, yatağının altına sakladığı bir çift bayram ayakkabısı olmayacak. Yüz binlerce çocuk, babalarından bayram harçlığı alamayacak. Bu yürek dağlayan tabloya rağmen umutsuz değiliz.

DİLSİZ ŞEYTAN OLMAYACAĞIZ

İktidar sahipleri kendi iktidarlarını sürdürmek adına her türden yalana sığınmış, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmış, temel insan hakları ilkelerinden uzaklaşmış olabilir; milyonlarca yurttaşın özgür iradeleriyle kullandığı seçme hakkını ahlaksızca yöntemlerle gasp etmek istemiş olabilir. Böyle bir durumda dahi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti, köklü demokrasi geleneği, hakka, hukuka ve adalete inancını kaybetmeyen, kul hakkı yemeyen, kul hakkı yiyene uzak duran feraset sahibi vatandaşlarımız sayesinde, her şeyin güzel olacağı yakın bir geleceğe ulaşacaktır. Bu duygularla Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem ile diğer tutuklu gazeteci, siyasetçi ve düşün insanlarına selamlarımı yolluyorum; inanıyorum ki Türkiye demokrasisinin önüne örülen tüm hukuk dışı tahkimatları hep birlikte aşacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bizler dilsiz şeytan olmayacağız.” 

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