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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriUludağ Üniversitesi'ne 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak! Başvuru şartları neler?
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07.01.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Uludağ Üniversitesi'ne 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak! Başvuru şartları neler?

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Uludağ Üniversitesi'ne 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak! Başvuru şartları neler?

TÜBİTAK tarafından başlatılan 'Sanayi Doktora Programı' kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesine 55 doktora öğrencisi alınacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından Uludağ Üniversitesi'nde doktora yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Bursa Uludağ Üniversitesine (BUÜ), 2019 bahar döneminde 13 farklı sektörde istihdam edilmek üzere aylık 4 bin 500 lira bursla 55 doktora öğrencisi alınacak. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından başlatılan "Sanayi Doktora Programı" kapsamında aylık 4 bin 500 lira burs verilecek olan öğrenciler, Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışma yürütebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sanayi kuruluşlarıyla öncelikli çalışma alanlarının tespiti için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gelen talepleri tespit ettiklerini ve bu doğrultuda bir eğitim planı hazırladıklarını belirten Ulcay, "Kentimizin önde gelen 13 sanayi kuruluşu ile bu programları yürüteceğiz. 13 farklı disiplinde toplam 55 doktora öğrencisi alacağız. Başvuruları kabul olan ve programa dahil edilen doktora öğrencilerine en fazla 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süreyle aylık 4 bin 500 lira burs verilecek." bilgisini aktardı.

Ulcay, programdan yararlanacak öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra önemli kurumlarda pratik yapma fırsatını da elde edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bursa'nın sektörlerinde en büyük 13 firmasıyla 13 farklı bilimsel alanda iş birliği yapacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, ülkemizin gelecek vizyonuna yüksek eğitim sayısını artırarak önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Programa destek vererek 55 doktora öğrencimize kapılarını açan Ermetal Otomotiv, Polyteks Tekstil, Grammer Koltuk Sistemleri, Emre Makine, Aktaş Hava Süspansiyonları, Korteks Mensucat, Sütaş Süt Ürünleri, TUSAŞ Motor, TUSAŞ Havacılık, Emko Elektronik, TOFAŞ Türk Otomobil ile B Plas firmalarının yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz."

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DA BAŞVURU YAPABİLECEK

Özel sektörde çalışanların da bu programa başvuru yapabileceğini ifade eden Ulcay, alacakları burs miktarının ise aylık 800 lira olacağını aktardı.

Destek alan projelerde bursiyerlerin seçiminin üniversiteler ve sanayi kuruluşları tarafından yapılacağını belirten Ulcay, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerin doktora öğrenimlerinin sonrasında sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl boyunca istihdam desteği de sağlanacak. Öğrenciler, mezuniyet sonrası destek veren firmaların Ar-Ge merkezlerinde doktoralı araştırmacı olarak istihdam edilecekler. Ayrıca maaşlarının yüzde 40'ı TÜBİTAK tarafından ödenmeye devam edecek. Programa başvuracak öğrencilerde ise doktora programı için tezli yüksek lisans derecesi, bütünleşik doktora programı için lisans derecesi şartı aranıyor."

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