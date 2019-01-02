'Ulaşılamayan yönetici olamaz'

AK PARTİ SEÇİME HER GÜN HAZIRDIR

“Milletin gönlünde yeri olmayan, ilçesinde, ilinde karşılığı bulunmayan kimsenin AK Parti listelerine girebilmesi mümkün değildir. Bu tabi bir yarıştır, aday adaylarımız oldu. Bunların içinde istişarelerimizi yaptık ve bu istişarelerimizin neticesinde açıkladığım isimleri gerek büyükşehir gerekse ilçe belediye başkan adayları olarak belirledik. Günün 24 saati, haftanın 7, yılın 365 günü halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık bulunmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin de AK Parti’de milletvekili, belediye başkanı, teşkilat yöneticisi olabilmesi mümkün değildir. AK Parti’yi geçmişteki ve bugünkü diğer partilerden ayıran en önemli özellik işte bu vasfıdır. Milletimizle aramızdaki bu güçlü ve hasbi bağ koptuğu gün, bizim de misyonumuzun bittiği gündür. Bugüne kadar gerek hizmetlerimizle gerek seçimlerde aldığımız neticelerle bu bağın ilk günkü kadar sağlam olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunun için AK Parti her gün seçime hazırdır diyebiliyoruz. Şayet bu kriterlere uygun şekilde çalışmayan, layüsel (sorumsuz) davranan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilat yöneticilerimiz de varsa o zaman milletimizin gönlünden düşmüş demektir.

YENİMAHALLE VE ÇANKAYA MESAJI

Öyle kararlı, azimli olacağız ki önemli iki belediye başkan adayımızla Çankaya’yı da Allah’ın izniyle, Yenimahalle’yi de alarak Ankara’da yeni bir dönüşümü, değişimi başlatmamız lazım. Zira bugüne kadar Çankaya’ya gelenler hizmet vermediler, veremediler. Çankaya’nın ismi büyük ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki berbat, rezalet. Yenimahalle aynı öyle. Biz sizlere öyle bir büyükşehir belediye başkan adayı çıkarttık ki beş dönem, 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, Genel Başkan Yardımcımız, aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanımız, yani belediyeciliğin her şeyi, bunu yapmış olan bir dava ve yol arkadaşımızı Ankara’ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık. Şu anda 25 adayımız, cumhur ittifakı olarak çok ciddi bir adımla, Ankara’da yeni bir değişim, dönüşümü 1 Nisan’dan itibaren başlatacağız. Milletimizin gönlünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyet, bu alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum.

SALDIRIYA MARUZ KALDIK

Biz ülkemizi ve milletimizi tüm hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Anamuhalefet partisinden. Yani dışarıdakiyle falan uğraşmak problem değil içerdeki yetiyor. Rahmetli Özal, CHP’nin şifrelerini en iyi çözen devlet adamlarından biridir. Rahmetli Özal bu parti için ‘CHP’yi biraz sıkıştırsan Avrupalı dostlarına Türk devletini şikâyet ederler’ diyor. Nitekim özellikle Bay Kemal her fırsatta hâlâ bunu yapıyor. Üstelik bir de yanına teröristleri alarak yapıyor. Yanına terör örgütü paçavrasını almak suretiyle AP’de kendine gövde gösterisi yapan birilerini de alarak onlarla resim çektiriyor. Alman dergisine röportaj verip terör örgütleriyle mücadelemizi kast ederek ‘Türkiye’de hiç kimsenin güvenlik garantisi yok’ diyor. İngiliz haber ajansına üstelik ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bir dönemde ‘İster yerli ister yabancı olsun sermayenin hiçbir güvencesi yok’ diye demeç verebiliyor. Kasım ayında Almanya ve Avusturya’ya yaptığı ziyaret sırasında bir Alman gazetesinde yayımlanan makalesinde ‘Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor’ iftirasını atabiliyor. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi Cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor.

ÖNCE KENDİ MEŞRUİYETİNİ SORGULA

Bay Kemal önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Nasıl çaktığını görüyoruz. Önce kendi oturduğun koltuktaki meşruiyetini sorgula. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hâlâ koltuğuna yapışan anamuhalefet başkanı bulabilirsiniz, senden başka yok. Meşru değilsin, bir an önce git de şu CHP’nin tabanı da rahatlasın ya. Bu kişinin tek derdi kendi partisi içindeki iktidarını korumak. Bu uğurda her türlü iç kavgayı veren, dışarıda da ülkesini kötüleyen bir siyasetçiye milletimiz ülkenin yönetimini ben inanıyorum ki hiçbir zaman teslim etmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemeyen, aday yaptığı kişiyi partiden kazımak için her türlü yolu deneyen bir kişiden bırakın ülkeye kendi partisine bile hayır gelmez, nitekim gelmiyor.

Bu zat sürekli tarafsızlığımızdan dem vuruyor. Keşke kendisi ülkesinden yana taraf olmayı hiç değilse tarafsız kalmayı becerebilse. Biz Türkiye’den, milletimizden, kardeşlerimizden, mazlumlardan, mağdurdan yanayız, hepsinden öte haktan yanayız. Kılıçdaroğlu’nun kimden yana olduğunu milletimiz gayet iyi görüyor. O, olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır.”

KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR

25 adayımızın üç tanesi cumhur ittifakımızın gereği MHP’den, diğerleri partimizden. Bakın biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil. Ben hanımlardan söz almak istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Siz bu işte kararlı olduğunuz zaman bu kale düşer. Bak şurada fazla bir şey yok artık 3 ayımız var. Unutmayın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu devletimize illetleri dokundurtmayız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız, başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içinde olan bir belediye gerçekleştirebilir.