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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/BAYBURT (DHA)
14.05.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Uçuruma düşen kayıp gazeteci için derenin yönü değiştirilecek

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Bayburt - Trabzon il sınırında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor. Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısının tekinin bulunduğu Soğanlı Deresi'nin yönü değiştirilerek arama çalışmaları kolaylaştırılacak.

Bayburt- Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı'nda cuma günü kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabısının teki bulunan gazeteci için bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçların yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri haritalar üzerinden bölgede arama yapılacak alanları belirliyor.

Uçuruma düşen kayıp gazeteci için derenin yönü değiştirilecek
210 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 210 kişilik ekip tarafından sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı. Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri suya girerek demir çubuklarla göletleri tarıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılırken, Abdulkadir Nişancı'ya ait ayakkabının bulunduğu yerden başlanarak 300 metrelik dere yatağı didik didik aranıyor. DSİ ekipleri dere yatağına da tel örgü çekti.

Uçuruma düşen kayıp gazeteci için derenin yönü değiştirilecek
DERENİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLECEK

Soğanlı Deresi'ndeki su seviyesinin azaltılması ve derenin yönünün değiştirilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) devreye girdi. Suyun yönü değiştirilmesi ile dere yatağında arama çalışmaları kolaylaştırılacak. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın, DSİ ve İSKİ yetkilileri ile görüşerek çalışmaların koordinesini sağladığı öğrenildi.

Uçuruma düşen kayıp gazeteci için derenin yönü değiştirilecek

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