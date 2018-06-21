Üçüncü havalimanında ilk resmi inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki programlarının ardından İstanbul'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'na saat 20.30'da iniş yaptı.

"TC-ANK" uçağı, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm işlemleri tamamlanan birinci piste indi. Erdoğan'ın, uçağın inişi sırasında kokpitte yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, pilotlar, hostesler, hostlar, havalimanı işçileri karşıladı. Erdoğan, daha sonra tören mangasını selamladı.

Havalimanında bekleyen itfaiye takımı, ilk kez iniş yapması sebebiyle Erdoğan'ın uçağını bir havacılık geleneği olan su takı ile karşıladı. Uçak daha sonra su püskürten bu iki itfaiye aracının arasından geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kokpitten yaptığı konuşmada, muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Tüm konsorsiyum mensuplarını, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Milletimiz için ülkemiz için tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Milletime en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan, uçak indikten sonra da şu açıklamaları yaptı:

Bizler için çok çok anlamlı bir gün. 29 Ekim'de inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız.

29 Ekim'de bittiğinde yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve dünyanın sayılı, ilk 3 inşallah havalimanlarından bir tanesi olacak.

İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde markamız olacak.

GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 90'I GEÇTİ

Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden olan ve gerçekleşme oranı yüzde 90'ı aşan havalimanının ilk etabının, 29 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor.

Toplamda 42 ayda tamamlanacak ilk etapta, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacak.

Havalimanının, 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlaması bekleniyor.