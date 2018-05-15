Üç partiden ortak bildiri: lanetliyoruz

Bildiride şöyle denildi: “İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, İsrail’in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmaktır. Gün boyu savunmasız masumlar öldürülürken dünyadan etkili, sonuç doğurucu seslerin çıkmayışı, Filistin sorunuyla tarihi, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerin klişe ifadelerin ötesine geçemeyişleri muhakkak ki tarihin unutmayan hafızasına kan ve ateşle kazınacaktır. Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır, bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir.”



HDP’DEN AYRI TAVIR

HDP, ‘somut hiçbir önlem içermediği, sadece hamasetten ibaret olduğu’ gereçesiyle ortak bildiriye katılmadı. HDP, İsrail hükümeti ile AK Parti hükümeti arasında yapılan siyasi, iktisadi ve askeri anlaşmaların iptal edilerek, İsrail’e ekonomik ve ticari yaptırımlarda bulunulması amacıyla genel görüşme önergesi verdi.