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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Twitter için öfke uyarısı

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Twitter için öfke uyarısı

CHP’nin hazırladığı ‘Radikal Sevgi’ kitabında, başkan adayları ile seçim kampanyasını yürütecek parti görevlilerine, seçmenlere nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Parti örgütü, sosyal medyaya karşı “Twitter öfkemizi arttırır, bizi kutuplaştırır. Facebook karşı fikirlere tahammülsüzlüğümüzü arttırır” diye uyarıldı.

KİN TUTMAK YAKIŞMAZ

CHP Yerel Yönetimler Birimi’nin hazırladığı Radikal Sevgi kitabı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kin tutmak bize yakışmaz. Kardeşçe yaşayacağız. Açlığa, yoksulluğa karşı demokrasi çıtasını yükseltmek için çalışacağız” sözleriyle başlıyor:
TÜM KADINLAR ENDİŞE DUYAR

İnsanların siyaset dışında çok fazla ortak noktası vardır. Karanlık sokakta yürürken AKP’li veya İYİ Partili fark etmez, tüm kadınlar endişe duyar. MHP’li ve HDP’li iki genç, aynı atölyede ekmek parası için beraber çalışır.

Twitter için öfke uyarısı

DİN SEVGİ DEMEK...

Bir mümin günde en az yüz kere besmele çeker. Besmelenin Türkçesi ‘Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla’ demektir. Esirgemek ve bağışlamak insanı yüceltir ve Allah’a yaklaştırır.

RADİKAL SEVGİ

Kapitalizmin ve kin tüccarlarının hırslarıyla havamız, suyumuz değil, ruhumuz da kirleniyor. Mücadele için ‘sevmek’ yetmez. ‘Radikal sevmek’ gerekir.

ATATÜRK GELSE..

Atatürk, Cumhuriyetçi Parti kurmamış, Cumhuriyet Halk Partisi kurmuş. Atatürk bugün gelse tamirhane çıraklarının, AVM çalışanlarının, maden işçilerinin yanında dururdu. Eğer halkın yanında değilsek, yanlış bir yerdeyiz.

BORÇ ALAN-BORÇ VEREN

Sosyal medyanın yararı vardır ama tehlikesi de büyüktür. Örneğin Twitter öfkemizi artırır ve bizi kutuplaştırır. Facebook bizi yankı odasına hapseder ve karşı fikirlere karşı tahammülsüzlüğümüzü artırır. Instagram bunların içinde en iyisidir ama etkisi sınırlıdır.

Türkiye ne Alevi-Sünni, ne Kürt-Türk, ne de dindar-laik diye ayrılır. Ülkemizin çelebi kültürü, farklılıklara saygıyla yaklaşır. Temel ayrılık borç veren ve borç alanlar arasındaki ayrımdır.

Kamplaşma kamp liderine yarar. Bu nedenle kamplaşma! Bizim iki kampımız var: Ülkemiz ve dünyamız.

Biz bu sistemi kuran Atatürk’ün partisindeyiz. Atatürk olmasaydı dağdaki çoban hep dağda kalacaktı, ama Cumhuriyet sayesinde o çobanlar başbakan, cumhurbaşkanı, bilim ve sanat insanı olabildiler.” 

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