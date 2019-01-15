Tweet sonrası diyalog



Görüşmeyle ilgili Beştepe’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

GÜVENLİ BÖLGEYİ KONUŞTULAR

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump ile bu akşam (dün) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır. Cumhurbaşkanımız, mevkidaşının Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefikimiz ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmışlardır. Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurgulamışlardır. Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.”

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan, görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: “İki lider, ABD güçleri çekilmeye başlarken, Suriye’de sürmekte olan ve gelecekteki işbirliğine yönelik başkaca konuların da dahil olduğu bazı ikili meseleleri görüştü. Başkan, Türkiye’nin Kürtlere ve IŞİD’i mağlup etmek için birlikte savaştığımız Suriye Demokratik Güçlerleri’ne kötü muamele etmemesinin Birleşik Devletler açısından önemini vurgularken, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’deki güvenlik kaygılarına cevap vermek üzere birlikte çalışma isteğini ifade etti. Suriye konusunda Türkiye ile istişarelere devam etmek üzere General Dunford (ABD Genelkurmay Başkanı Joseph) Türk mevkidaşı ile Salı günü bir araya gelecek.”

EKONOMİK TEHDİT

ABD ordusunun Suriye’den çekileceğini 19 Aralık’ta duyurmasından sonra sürekli çelişkili açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’ye yönelik olası harekâtı hakkında mesaj paylaştı. Trump mesajında Türkiye’yi ekonomik savaşla tehdit etti. Trump, ilk attığı tweet’te, “DEAŞ’ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye’den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız...” ifadesini kullandı. Trump ikinci tweet’inde “...Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD’nin doğal düşmanları DEAŞ’ı Suriye’de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları oldu, oluyor. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz” dedi. Suriye konusunda ‘stratejisi’ olmamakla eleştirilen Trump’ın bu mesajları Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Ankara ziyaretinin ardından geldi.

POMPEO: BUNU ONA SORMANIZ GEREK

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump’ın açıklamasının ‘yaptırımlara’ bir atıf olduğunu tahmin ettiğini söyleyerek “Bunu ona sormanız gerekecek” dedi. Pompeo, Trump’ın ‘Türkiye’nin ekonomik açıdan harap olacağı’ ifadesinin Suriye’den çekilme planlarını değiştirmeyeceğini öne sürdü. Pompeo, Trump’ın ‘güvenli bölge’ açıklaması hakkındaki soruya, “Bizimle birlikte savaşan insanların güvende olmasını ve Suriye’deki teröristlerin Türkiye’ye saldırmamasını garantiye almak istiyoruz. Eğer bir alanımız olursa, buna tampon bölge de diyebilirsiniz, alanı ve güvenlik düzenlemelerini doğru yaparsak bölgedeki herkes için iyi bir şey olacak”yanıtını verdi. Pompeo “Tüm taraflar için güvenli bir sınır istiyoruz” dedi.

ABD DESTEKLİ KORUMA ÖRTÜSÜ

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Trump’ın tweet’lerinin NATO müttefiki Türkiye’ye yönelik kamuoyu önünde ilk tehdit olduğuna işaret ederek ABD’nin desteklediği ve Türkiye’nin terörist olarak gördüğü ‘Amerikan destekli milislere’ yönelik koruma örtüsü sunduğunu kaydetti. Öte yandan NYT’ye konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, ABD’nin Tanf Üssü’ndeki birliklerini çekmeyi düşünmediğini söyledi. Yetkili, ABD’nin Suriye’deki İran güçlerinin ülkeyi tamamen terk etmesine kadar Tanf’taki askeri mevcudiyetini devam ettirmeyi planladığını belirtti. Yetkili, Tanf’taki ABD varlığının direkt olarak İran etkisini kırma amaçlı olduğunu ifade etti.

BEŞTEPE’DEN SERT YANIT

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik “Türkiye, Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz” mesajına Beştepe’den sert yanıtlar geldi. Twitter hesabı üzerinden ABD Başkanı’na tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mesajında şu ifadeleri kullandı: “Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Türkiye Kürtlerle değil teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız. Teröristler sizin müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD’den iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı onurlandırmasını ve bu durumun teröristlerin propagandasıyla gölgelenmesini istememektedir. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz.”

TÜRKİYE KÜRTLERİN HAMİSİDİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik ister dini isterse etnik olsun bizim için fark etmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye, Suriye’de tam da bunu yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürtlerin düşmanı değil hamisidir. Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”

ERDOĞAN’IN MESAJINI PAYLAŞTI

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında paylaştığı “Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” tweet’ini de retweet etti. (ANKARA)

TAMPON BÖLGE GÜNDEMDEYDİ

DONALD Trump’ın ABD ordusunun Suriye’den çekileceğini duyurmasının ardından ABD’de ‘çekilme formülü’ olarak masaya sunulan opsiyonlardan birisi ‘tampon bölge’ydi. Trump’a yakınlığıyla bilinen Güney Carolina Senatörü Lindsay Graham, geçen hafta ABD Başkanı’nın ‘güvenli bölge’ tarzı bir girişimi gözden geçirdiğini söylemişti. Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise geçen aylarda kuzey Suriye için uçuşa yasaklı bir bölge oluşturulmasını gündeme getirmişti. Jeffrey, “Bunu BM gücü yapabilir. Bunu partner ülkeler yapabilir. Başka ülke güçleri olabilir” demişti. Alman Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Roderich Kiesewetter de “Bir koruma sağlanmalı, BM, bunu kuzey Suriye’deki Kürtler için BM denetimi altında yapabilir” sözleriyle benzer bir girişimi desteklemişti. ABD’nin daha önce Arap ülkelerinden bir barış gücü oluşturmak istediği iddiaları da gündeme gelmişti.

KRİZ TWEET’LERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı tweet’lerden bazıları uluslararası politikada kriz yaratmıştı.

İşte o tweet’lerden bazıları...

Rusya’ya: Hazır ol Rusya! Füzelerimiz geliyor olacak, güzel, yeni ve ‘zeki’ler.

Almanya’ya: Almanya Rusya tarafından kontrol ediliyor.

Kanada’ya: Justin Trudeau G-7 zirvesinde silik ve uysal davrandı. Çok yalancı ve zayıf.

İran’a: Ruhani, bir daha asla ABD’yi tehdit etme yoksa tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde bunun sonuçlarına katlanırsın.

Kuzey Kore’ye: Roket adam (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un) ilk kez Güney Kore ile görüşmek istiyor.