TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman bitecek? TÜYAP fuarı ziyaret saatleri
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi günü açılan fuarın ne zaman kapanacağı ve gün içi ziyaret saatleri merak konusu oldu. Peki, TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman bitecek?
Yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayıneviyle sivil toplum kuruluşunun katıldığı TÜYAP Kitap Fuarı'nda, fuar boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak. İşte, 2019 TÜYAP Kitap Fuarı hakkında ayrıntılar...
Yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.
TÜYAP Kitap Fuarı 10 Kasım Pazar günü, kapılarını gelecek yıla kadar kapatacak.
GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Giriş ücreti 10 lira olarak belirlenen ve web sitesi üzerinden online olarak bilet alınabilen fuara, öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler ücretsiz giriş yapabilecek.
ZİYARET SAATLERİ
Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlik, 10 Kasım'da, saat 19.00'da sona erecek.
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